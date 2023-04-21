Türkiye'de sadece Antalya'da üretiliyor, yüzde 90 yurt dışına ihraç ediliyor

Antalya'da üretilen düğün çiçeği (ranunculus), başta Hollanda ve Almanya olmak üzere yüzde 90 yurt dışına ihraç ediliyor.

Örtü altı üretimde söz sahibi Antalya, kesme çiçek üretiminde de başı çekiyor. Antalya'nın Kundu ilçesinde 200 dekar alanda 7 farklı çeşit kesme çiçek üreten Yasin Başkurt, yıllık ortalama ürettikleri 10 milyon dal çiçeğin 9 milyon dalının ihraç edildiğini söyledi.

Düğün çiçeğinin (rananculus) üretiminin zor ve riskli olduğunu belirten Yasin Başkurt, Türkiye'de sadece Antalya'da üretildiğini belirterek şunları söyledi:

“Düğün çiçeği en zor üretilen tür. Çünkü sıcağı sevmiyor, soğuk da geç oluyor. Yola dayanıklı değil. Piyasada bilinmiyor. Türkiye'de sadece Antalya'da üretiliyor. En çok üretimi biz yapıyoruz. Riskli olduğu için kimse üretmek istemiyor.”

Kış çiçeği

Üretici Yasin Başkurt, “200 dekar alanda 20 yıldır çiçek üretiyoruz. 7 çeşit çiçek üretiyoruz. Ornis, ranakus, dianthus, grintirik, anemon, karanfil ve hüsnü yusuf. Şu an seramızda düğün çiçeği var. Kış çiçeğidir. Eylül ayında soğuk havada bir ay şokluyoruz. Orada filizleniyor. Ekim ayının başlarında da araziye dikiyoruz. 60 gün sonra hasat başlıyor ve bu dönemde de hasat bitiyor. Nisan ayının sonunda hasat tamamlanıyor” dedi.

Dekar başına 100 bin dal hasat

Yurt içinde düğün çiçeğinin tanınmadığını kaydeden Başkurt, “15 dekar alanda ektiğimiz düğün çiçeğinden dekar başına 100 bin dal hasat ettik. Yüzde 90 yurt dışına satışlar yapılıyor. Hollanda ve Almanya ihraç edilen ülkelerin başında geliyor. Ortalama 3-4 TL arasında satış yapılıyor. Yurt içinde İstanbul ve İzmir'e satış yapılıyor. Yurt içinde çok tanınmıyor ve çok özel bir çiçek olduğu için tanınmıyor. Karanfil ve papatyayı yurt içi daha çok tercih ediyor” diye konuştu.

Düğün çiçeğinde sezonun tamamlandığını ifade eden Başkurt, “Şu an ornis çiçeğinin hasadı başladı. Soğanlı bir çiçek. Bir ay boyunca susuz bir şekilde vazoda yaşayabiliyor. Sümbüle benziyor. Yurt dışına gidiyor. Pahalı bir çiçek. Yurt içinde bilinmiyor. 8-10 lira arasında ihraç ediliyor. Yıl içinde 10 milyon dal çiçek üretiyoruz. Yaklaşık 9 milyon dal çiçeği ihraç ediyoruz” şeklinde konuştu.