Türkiye'deki hemşire açığı büyüyor

Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, Türkiye'de hemşire ve ebe açığı olduğunu söyleyerek, “Türkiye'de 100 bin kişiye düşen hemşire-ebe sayısı 301 iken, OECD ülkelerinin ortalaması 938, AB ülkelerinin ortalama ise 846.Bu açık, fedakarlıkla nereye kadar kapatılacak” dedi.

Hemşireler Günü dolayısıyla yazılı bir basın açıklaması yayınlayan Antalya Sağlık Sen Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, hemşireler ve sağlık çalışanlarının sorunlarına değindi. Kuluöztürk, ülke genelinde hemşire ve ebe açığı olduğunu söyleyerek sağlık çalışanlarının maaş yönünden geri planda kaldığına vurgu yaptı.

“Hemşireler, bir Hemşireler Günü'ne daha buruk bir sevinçle girdiler”

Hemşirelerin, günlerine buruk bir sevinçle girdiğini belirten Sinan Kuluöztürk, “Sağlık sisteminin taşıyıcı dinamiği hemşireler, bir Hemşireler Günü'ne daha buruk bir sevinçle girdiler. Buruklar çünkü dünden bugüne değişen tek şey taşıdıkları yükün artması oldu. Ne görev tanımları bir netliğe kavuştu ne yeterli istihdam sağlandı ne ücretlerinde hakkaniyetli bir iyileştirme yapıldı ne de kariyer imkanlarının önü açıldı. Ülkemizin dört bir yanında gece gündüz ter akıtan, özel-üniversite-devlet hastanelerinde görevli 275 bin hemşirenin durumu maalesef bu” dedi.

“Adanmışlığın karşılığı bu mu olmalı”

Hemşirelerin yeterli değeri görmediğini ileri süren Kuluöztürk, “Evet, sağlık sistemi sağlık çalışanlarının fedakarlıklarıyla işliyor. Peki ya sağlık çalışanlarından alıp götürdükleri? Sağlık çalışanlarının hakları, haklı talepleri. Fedakarlığın, özverinin, adanmışlığın karşılığı bu mu olmalı?Başta hemşireler olmak üzere 1 milyon 100 bin sağlık çalışanı, bu soruyu yalnızca bu güne özel sormuyor. Her gün soruyor” diye konuştu.

“Döner sermaye sistemini söylemeye bile gerek yok”

Alınan ücretlerde sağlık çalışanlarının geri planda kaldığını söyleyen Kuluöztürk, “Örneğin, Türkiye'de 100 bin kişiye düşen hemşire-ebe sayısı 301 iken, OECD ülkelerinin ortalaması 938, AB ülkelerinin ortalama ise 846.Bu açık, fedakarlıkla nereye kadar kapatılacak? Peki bunun karşılığında ödenen ücret. O da ortada. Sağlık çalışanları, genel kamu çalışanları arasında maaş yönünden bugün en geride bırakılan kesimi temsil ediyor. Döner sermaye sistemini söylemeye bile gerek yok. Bu duygu ve düşüncelerle hemşirelerimizin Hemşireler Gününü tebrik ediyor, tüm yetkilileri, sağlık çalışanları için alkış ve takdirden daha fazlasını yapmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.