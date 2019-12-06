Türkiye'deki rent a car temsilcileri sorunlarını ATSO'da ele aldılar

Grup (Taşıt kiralama ve ilgili hizmetler) Meslek Komitesi, çeşitli illerden davet ettiği sektör temsilcileriyle ortak genişletilmiş komite toplantısına ev sahipliği yaptı. Araç sahibi olarak müteselsilen sorumlu olduklarını, birçok kaza, hırsızlık, kaçakçılık vs. gibi aracın suça karışma durumunda kendilerinin ‘kusursuz sorumlu' durumuna düştükleri için ceza davaları ile karşı karşıya kaldıklarını belirten sektör temsilcileri, bunun önlenebilmesi için yasal düzenleme gerektiğini, sektöre özel kasko sözleşmesinin hazırlanmasını ve sektörün işin sıfatının belirlenmesinin önemine dikkat çektiler.

Oda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Atılgan başkanlığındaki toplantıya 46. Grup (Taşıt kiralama ve ilgili hizmetler) Meslek Komitesi üyelerinin yanında Türkiye Otomobil Kiralama Federasyonu Başkanı İlhan Yılmaz, Araç Kiralama Kuruluşları Derneği Başkanı Çiğdem Koşan, Güney Ege Araç Kiralama İşletmeleri Derneği Başkanı Volkan Uzun, Ankara Oto Kiralamacılar Derneği Başkanı Adnan Danışkan, Konya Oto Kiralamacılar Derneği Başkanı Fatih Karademir, Nevşehir Araç Kiralamacılar Derneği Başkanı Ersoy Tekin, Yalova Araç Kiralamacılar Derneği Başkanı Murat Kalaycı ve Araç Kiralama Kuruluşları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ünal katıldı.

Rent a car sektöründeki yasal boşluğu ve sorunlarını konuşarak çözüm yolları arayan katılımcılar, Kiralık Araç Bildirim Sistemi (KABİS) uygulamasının daha verimli kullanılarak sektör üyelerinin şikayet ettiği pek çok sorunun çözüme kavuşabileceğini dile getirdi. Örneğin, aracı kiralayanın yapmış olduğu hatalar nedeniyle kesilen cezaların ruhsat sahibi olarak rent a car işletmelerince ödenmek durumunda kalındığı, oysa KABİS uygulaması sayesinde o gün o saatte aracın kim tarafından kiralandığı ve kullanıldığının belli olduğu bildirilerek, cezaların kişiye özel olması gerektiğinin altı çizildi. Özellikle de radar cezaları nedeniyle hız yapanın ceza ödemediği, halbuki ilgiliye ceza kesilip, ehliyetinden de puan düşülmesi gerektiği hatırlatıldı.

Araç sahibi olarak müteselsilen sorumlu olduklarını, birçok kaza, hırsızlık, kaçakçılık vs. gibi aracın suça karışma durumunda kendilerinin ‘Kusursuz Sorumlu' durumuna düştükleri için ceza davaları ile karşı karşıya kaldıklarını belirten sektör temsilcileri, bunun önlenebilmesi için yasal düzenleme gerektiğini, sektöre özel kasko sözleşmesinin hazırlanmasını ve sektörün işin sıfatının belirlenmesinin önemine dikkat çektiler. Rent a car olarak ‘ticaret' yaptıklarını belirten konuk temsilciler, sahibi oldukları araçları bir arkadaşlarına vermediklerini, bu nedenle de kusursuz sorumlu durumuna düşmemeleri gerektiğinin altını çizdiler.

Rent a car sektörünündeki yasal boşluk ile sorunlar ve çözüm önerileri için hazırlanacak rapor daha sonraki aşamada ilgili kurumlara iletilecek.