Türkiye'nin ‘Demir adamı' 74 yaşındaki milli sporcu Ali Bıdı'ya özel ödül

Kemer Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen Corendon Aırlınes Tahtalı Run To Sky Yarışları'nda mücadele eden Türkiye'nin ‘Demir adamı' olarak bilinen 74 yaşındaki iş insanı ve milli sporcu Ali Bıdı, kendi yaş kategorisinde 12 kilometrelik mesafeyi tamamlayan tek sporcu oldu.

13 ülkeden yaklaşık 750 sporcunun katıldığı, Corendon Aırlınes Tahtalı Run To Sky Yarışları Kemer'de yapıldı. Sporcular, 65 kilometrelik Berg Sky Race, 27 kilometrelik Run to Sky ve 12 kilometrelik KemerRun etaplarında dereceye girebilmek için ter döktü. Türkiye, ABD, İngiltere, Almanya, Rusya, Litvanya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Letonya, İtalya, Yunanistan, Azerbaycan ve İran'dan yarışlara katılan sporcular, zorlu parkurlarda dereceye girebilmek için koştu. 12 kilometrelik Kemer parkurunu koşan sporcular, startın verildiği Mustafa Ertuğrul Aker Parkı'nda yarışı tamamladı. 27 ve 65 kilometrelik parkurda ise sporcular 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nın zirvesine çıkabilmek için mücadele etti.

Yarışlarda dereceye girenlere ödüllerini, Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Baytekin verdi. Ödül töreninde konuşan Kaymakam Çam, soğuk ve yağışlı hava şartlarında yarışı tamamlayan tüm sporcuları tebrik ettiğini söyledi.

Türkiye'nin ‘Demir adamı' olarak bilinen 74 yaşındaki iş insanı ve milli sporcu Ali Bıdı da 12 kilometrelik parkuru koştu. Avrupa ve dünya ikinciliğine kadar yükseldiği triatlonda Dünya şampiyonu olmayı hedefleyen Ali Bıdı, kendi yaş kategorisinde 12 kilometrelik mesafeyi tamamlayan tek sporcu oldu. Bıdı, özel ödülünü Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam'ın elinden aldı.