Türkiye'nin dijital şampiyonları

Ş. olarak, dijital platformda VPG TURKEY Espor Fifa Pro Clubs Ligi'nde mücadele eden FIFA Pro Club takımı, ilk sezonunda şampiyonluğu kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Antalyaspor Espor takımı, ‘Kırmızı' ve ‘Beyaz' olmak üzere 2 gruba ayrılan ligde normal sezonda ‘Beyaz Lig'de' mücadele etti. 16 takımın bulunduğu ve zorlu geçen ligi lider bitiren Antalyaspor Espor takımı, önce şampiyonu belirleyecek olan 8 takımlı play-off'a, ardından da play-off finaline çıkma başarısı gösterdi. Çeyrek final ve yarı final maçlarında favori olarak gösterilen Antalyaspor, sürprize izin vermeyip finale çıktı ve finalde de Mod-Z Espor'u 4-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyonluğun ardından önce Antalyaspor futbol takımının antrenmanına gidip Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve futbolcularla tanışma fırsatı bulan Antalyaspor Espor takımı, Antalyaspor'un 14 Nisan 2019 tarihindeki Kasımpaşa maçına da davet edildi. Espor oyuncuları bu karşılaşmanın devre arasında yapılan kupa töreni ile şampiyonluk kupasını Başkan Ali Şafak Öztürk'ün elinden aldı. Antalyaspor Espor takımı, bir sonraki sezonunda VPG Türkiye Ligi harici Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Sakaryaspor gibi kulüplerin de boy göstereceği Türkiye Espor Futbol Ligi'nde (TEFL) mücadele edecek.