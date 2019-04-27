Türkiye'nin en geç kadın muhtarı Ovacıklı Şilan, Antalya'da tarım alanlarını gezdi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinden Antalya'ya gelen bir ekip, Ovacık ile kardeş ilçe olan Aksu ilçesinde tarım alanlarında incelemelerde bulundular. Ekipte Türkiye'nin en geç kadın muhtarı olan Buzlutepe köyü muhtarı 22 yaşındaki Şilan Arslan da yer aldı.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün “Gelin Kardeş Olalım Projesi Kapsamında” ilçelere kardeş ilçe atamasının ardından Tunceli'nin Ovacık İlçesi'nden, Ovacık Tarım İlçe Müdürlüğü personeli, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri, önder çiftçiler ile Türkiye'nin en genç kadın muhtarı Şilan Arslan'dan oluşan Aksu İlçesi'ne gelerek burada tarım arazilerinde incelemelerde bulundu. 4 gün boyunca ilçede bulunan bir otelde misafir edilen ve süre boyunca ilçede bulunan tarım alanları, tarihi yerleri ziyaret eden ekip, ziyaretten memnun duyduklarını belirttiler. Ekipte, Ovacık İlçesi Buzlutepe Köyü muhtarı 22 yaşındaki Şilan Arslan da yer aldı. Arslan son gün ise Antalya Tarım İl Müdürü Mustafa Özen'i ziyaret etti. Ziyarette, Şilan Arslan'la sohbet eden İl Müdürü Özen, genç muhtar Şilan Arslan'ı tebrik ederek, cesaretinden dolayı kendisini kutladığını belirtti.

Genç Muhtar Şilan Arslan da İl Müdürü Mustafa Özen'e Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak Gelin Kardeş Olalım Projesini hayata geçirdikleri için teşekkür ederek, Proje kapsamında Aksu ilçesinde çok önemli ve değerli bilgiler edindiklerini, öğrendikleri yeni teknikleri Ovacık'ta ve kendi köyü olan Buzlutepe'de uygulayacaklarını belirtti.