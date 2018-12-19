Türkiye'nin en popüler 120 güreş devesi Kumluca'ya gelecek

Antalya'nın Kumluca İlçesinde bu yıl on üçüncüsü düzenlenecek Deve Güreşleri için hazırlıklar başladı.

Bu yıl on üçüncüsü düzenlenecek olan Geleneksel Kumluca Deve Güreşleri için İlçe Kaymakamı Hakkı Uzun ve Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven Başkanlığındaki Güreş Tertip Komitesi toplandı. Kumluca Belediyesi Konferans Salonunda toplanan güreş tertip komitesi yapılacak güreşlerin hazırlanmasında alınacak kararları konuştu. Tertip Komitesi, yörük gelenek, örf ve adetlerinin yaşatılmasında büyük katkısı bulunan deve güreşlerine, hazırlıkların eksiksiz olması, tanıtımının çok güzel yapılması ve güreşlere katılımın yoğun bir şekilde sağlanmasını öncelik olarak belirledi. 30 Aralık Pazar Günü Kumluca Karatepe Stadında yapılacak güreşlerin hazırlık toplantısına 2019 Yılı Kumluca Deve Güreşleri Ağası Osman Öcal'da katıldı.

Kumluca Devecileri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Karakuş, “Bu yıl deve güreşlerimizi Kumluca Belediyesi Kültür ve Spor Tesisler yararına yapacağız. Güreşlerimize Çanakkale, Balıkesir, Ege ve Akdenizin en favori, en popüler develeri katılacak. Güreşlerimize en az 120 güreş devesinin katılmasını bekliyoruz. Yılın en görekemli ve seyirine doyulmayan bir güreş düzenlemek istiyoruz. Güreşseverlerin bu güreşi kaçırmamasını tavsiye ediyorum” dedi.