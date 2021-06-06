Türkiye'nin ilk ayak tenisi şampiyonası Alanya'da yapıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Ayak Tenisi Federasyonu tarafından 12 şehirden gelen takımların katılımıyla ilk olma özeliğini taşıyan Ayak Tenisi Şampiyonası yapıldı.

Ayak Tenisi branşının tanıtımı, yaygınlaştırılması ve geniş kitlelere ulaştırılabilmesi amacıyla ilk kez Ayak Tenisi Şampiyonası gerçekleştirildi. 3 gün boyunca devam eden şampiyonada birinci Amasya, ikinci Alanya Belediyespor ve üçüncü Bingöl Ayak Tenisi Takımı oldu. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Ayak Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Sunkur, Ayak Tenisi Federasyonu Genel Sekreteri İlyas Bozdağ ve Alanya Gençlik Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı verdi.

“Alanya bize kucak açtı”

Ödül töreninde konuşma yapan Ayak Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Sunkur, “29 Mart'ta Ayak Tenis Federasyonu'muzu kurduk. Alanya bize kucak açtı ve ilk şampiyonamızı yaptık. Alanya Kaymakamımıza, Alanya Belediye Başkanımıza, Antalya Gençlik Spor İl Müdürümüze, Alanya Gençlik Spor İlçe Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyon oldu Türkiye'nin birçok ilinden sporcularımız geldi. Bütün Alanya'ya çok teşekkür ederim” dedi.