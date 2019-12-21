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T?rkiye'nin ilk kad?n k?y pazar?

Kentin k?rsal kesimlerinde tar?msal ve hayvansal ?retime destek veren kad?nlar i?in kurulacak olan ?Antalya K?y Pazar?’ 22 Aral?k Pazar g?n? a??l?yor.

Kentin k?rsal kesimlerinde tar?msal ve hayvansal ?retime destek veren kad?nlar i?in kurulacak olan ?Antalya K?y Pazar?' 22 Aral?k Pazar g?n? a??l?yor. Kepez'in k?y pazar? sadece kad?n ?retici ve sat?c?lardan olu?mas? bak?m?ndan T?rkiye'de bir ilk olacak.


T?rkiye'nin ilk kad?n k?y pazar? olma ?zelli?i ta??yan ?Antalya K?y Pazar?' kap?lar?n? t?keticilere aral?yor. Kepez Belediyesi ve Antalya ?l Tar?m ve Orman M?d?rl??? aras?nda imzalanan i?birli?i protokol? ile a??lacak olan k?y pazar?, kad?n eme?inin t?keticiye ula?mas?n? sa?layacak. Kepez Belediyesi'nin, kentin k?rsal kesimlerinde tar?msal ve hayvansal ?retime destek veren kad?nlar i?in kuraca?? k?y pazar?, ParkFuntastic'de 22 Aral?k Pazar g?n? a??lacak. Pazar g?nleri kurulacak olan k?y pazar?, ?reticiden t?keticiye do?al ?r?nlerin ula?t?r?lmas?n? sa?layacak. Tar?msal ve hayvansal ?r?nlerin ?retimini sa?layan kad?nlara destek amac?yla kurulacak olan pazar, kad?n ?ift?ileri ve giri?imcileri de bir araya getirecek. Serik'ten Gazipa?a'ya, Korkuteli'den Kumluca'ya kadar kad?n eli de?en her ?r?n bu pazarda, yine kad?nlar taraf?ndan sat??a sunulacak. Sadece kad?n ?retici ve sat?c?lardan olu?mas? bak?m?ndan T?rkiye'de bir ilk olan ?Antalya K?y Pazar?'n?n a??l???nda da konuklara hamsi ikram? yap?lacak.

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