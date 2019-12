T?rkiye'nin ilk kad?n k?y pazar? Kepez'de a??ld?

Kepez'de, kentin k?rsal kesimlerinde tar?msal ve hayvansal ?retime destek veren kad?nlar i?in ?Antalya K?y Pazar?' a??ld?. Sadece kad?n kooperatifleri ve kad?n ?reticilerden olu?an T?rkiye'nin ilk k?y pazar?, 19 merkezden, 485 kad?n ?ift?i ve giri?imci ile kap?lar?n? t?keticilere aralad?.

T?rkiye'nin ilk kad?n k?y pazar? olma ?zelli?i ta??yan ?Antalya K?y Pazar?', Kepez Varyant?ndaki ParkFuntastic'te kap?lar?n? t?keticilere aralad?. Kepez Belediyesi ile Antalya ?l Tar?m ve Orman M?d?rl??? i?birli?iyle kad?n eme?inin t?keticiye ula?mas?n? sa?layacak k?y pazar?n?n a??l???na Antalya Valisi M?nir Karalo?lu, Kepez Belediye Ba?kan? Hakan T?t?nc?, Antalya Tar?m ?l M?d?r? Mustafa ?zen, ?ok say?da kad?n girimci ve ?ift?i kat?ld?. Antalya Kad?n Giri?imi ve Kad?n Kooperatifi Ba?kan? Kezban Kaya ve Kad?n ?ift?iler ad?na G?ler Kaptano?lu a??l?? konu?malar?nda Antalya K?y Pazar? hakk?ndaki duygu ve d???ncelerini aktard?lar. Antalya K?y Pazar?'n?n a??l???nda konu?an Kepez Belediye Ba?kan? Hakan T?t?nc?, ?Toroslar'?n eteklerinde Antalya'n?n herhangi bir yerinde bir kad?n ?ifti ??k?yor, ?Ben eme?imle ?rettiklerimle aile ekonomisine katk? sa?layaca??m. ?ocuklar?ma g?zel bir istikbal temin edece?im' diyorsa, biz de Kepez Belediyesi olarak o kad?n ?ift?ilerimizi Antalya'ya getirece?iz. Onlar? Antalyal?lar ile bulu?turaca??z, onlar?n ekonomilerine burada bu g?zel etkinlikle katk?da bulunaca??z. Bu bizim ?ehre kar?? kad?nlar?m?za kar?? en ?nemli sorumlulu?umuz, en b?y?k borcumuzdur? dedi.

"Kad?n eli k?y pazar?nda"

Antalya K?y Pazar?'ndaki en ?nemli noktan?n, burada kad?n eli de?en ?r?nlerin sat?l?yor olmas? oldu?unu belirten Ba?kan T?t?nc?, ?Han?mefendiler kendi ?r?nlerini pazara getirerek, burada g?zel bir pazar?n olu?mas?na vesile oluyorlar, hem de ?ehre sa?l?kl? ?r?nlerin temini noktas?nda da farkl? bir kap? aral?yorlar. Bu da bizim i?in ?ok ?nemli.? diye konu?tu. Ge?ti?imiz g?nlerde a??l??? yap?lan Kad?n Koordinasyon Merkezi'ne de de?inen T?t?nc?, ?Kepez Belediyesi olarak 2019 y?l?nda hem?ehrilerimize verdi?imiz bir s?z? yerine getirerek, olduk?a geni? tabanl? bir temsili sa?layan ?Kad?n Koordinasyon Merkezi'ni hayata ge?irdik. Kad?n Koordinasyon Merkezimiz kad?na, aileye, e?itime y?nelik sosyal ?al??malar?, ?ehirlerle bulu?turacak. Biz bir ?ey ?ok inan?yoruz. E?er bir yere kad?n?n eli de?erse oras? adeta bir cennet bah?esine d?ner. Bizde o kad?nlar?n u?urlu ellerinin ?ehre, anne ?efkati ile bir kad?n g?c? ile dokunmas?n? istedik. Merkezin ?al??malar? i?erisinde en ?ok dikkati ?eken konular?n ba??nda ise; han?mefendilerin ekonomik olarak g??lenmesi gelmektedir? diye konu?tu.

"K?ylere kad?n kooperatifi"

T?t?nc?, Kad?n Koordinasyon Merkezi Dan??ma Kurulu ile b?t?n k?ylere kad?n kooperatifleri kurma konusunda ?al??malar yapma karar? ald?klar?n? belirterek, bu ?nemli karardan dolay? dan??ma kuruluna te?ekk?r etti. Kad?nlar?n daha ?ok desteklenmesi konusunda da Kepez Belediyesi'ne talimatlar verdi?ine de de?inen T?t?nc?, ?Antalya'n?n en ?nemli tedarik?ilerinden birisi de hi? ku?ku yok ki Kepez Belediyesi. Sat?n ald???m?z b?t?n ?r?nleri ??yle bir g?zden ge?irece?iz. Kad?n kooperatiflerini de ona g?re y?nlendirece?iz ve belediyenin ihtiya?lar?n? art?k 2020 y?l?ndan itibaren ?ncelikli olarak kad?n kooperatiflerinden alaca??z. Bu anlamda kampanyalar olu?turaca??z. Di?er kurumlar?n da, di?er ?zel giri?imcilerinde sat?n almalar?n? bu kooperatifler ?zerinden yapmas?, kad?n kooperatiflerini bir anda g??lendirecektir" dedi.

Bundan sonraki haftalarda da kad?n ?reticileri Antalya K?y Pazar?'nda bekleyeceklerini belirten T?t?nc?, ? Kad?n ?reticilerimizi, burada, bu stantlar?n ba??nda ayn? ?ekilde bekliyor olaca??z. Bu g?zel park?n i?erisinde kurdu?umuz ?Antalya K?y Pazar?', size tahsis edildi ve bu art?k yer sizindir. Sadece burada pazar kurmak de?il, Antalyal?lar?n da buraya kat?l?mlar?n? sa?lamal?y?z. Bunun i?in tan?t?m ve reklam kampanyas?n? b?t?n ?ehirde s?rd?r?yoruz.? diye konu?tu. Antalya K?y Pazar?'na ula??m konusuna da de?inen Ba?kan T?t?nc?, ?Buras?, Antalya ula??m?na olduk?a yak?n bir yer. Rayl? sistem hatt?n?n son dura?? buraya olduk?a yak?n. Rayl? sistemin oldu?u yerden buraya, ring seferleri ile ula??m daha kolayla?t?r?lacak. ?n?m?zdeki haftalardan itibaren Antalya'n?n farkl? noktalar?ndan olu?turacak ring seferleri ile k?y pazar?na halk ula??m?n? daha da g??lendirece?iz? diye konu?tu.

"Fiyatlar makul seviyede olmal?"

Sosyal medyadan Antalya K?y Pazar? hakk?nda ald?klar? en ?nemli soruya da de?inen T?t?nc?, ?Antalya K?y Pazar?'n?n tan?t?m?n? yaparken bize gelen en ?nemli soru ?uydu; Bu tip yerlerde fiyatlar?n hayli y?ksek olmas?. Benim ?reticilerden ricam fiyatlar?n makul seviyede olmas?, sat?c?lar?m?z?n bu pazara verece?i en ?nemli destektir. Bu pazar? birlikte b?y?telim, birlikte geli?tirelim ve buradan farkl? bir kap?y? aralayal?m. Kad?n g??lenirse, toplum g??lenir, kad?n?n elinin de?di?i her yer cennetten bir k??e haline gelir. Kad?nlar? ve aileleri g??lendirmeye, onlar? y?celtmeye, onlar i?in yolda y?r?meye devam edece?iz. ?nan?yorum ki; iyi niyetin temelinde at?lan b?t?n ad?mlar kar??l???n? bulacakt?r" ifadelerinde bulundu.

Vali Karalo?lu: ?Antalyal?lar bu pazara sahip ??ks?n?

Antalya Valisi M?nir Karalo?lu da, Antalya K?y Pazar?'n?n a??l???ndan duydu?u memnuniyeti dile getirdi. Antalya'n?n T?rkiye'nin en ?nemli tar?m ?retim merkezlerinden biri oldu?una de?inen Vali Karalo?lu, ?Antalya uygun iklim ko?ullar? ve co?rafi yap?s?yla T?rkiye'nin ?ok ?nemli bir tar?msal ?ss?. Sadece kendisi de?il, ?rettikleri ile ihracatla d?nya insan?n? doyurabilen bir ?ehir. Erkekler biraz al?n?yormu? ama; kad?nlar?m?z?n do?rudan ?rettiklerini satabilecekleri b?yle bir pazara ?ok acil ihtiyac?m?z vard?. Ba?kan?m ?ok te?ekk?r ediyorum. Ellerinize sa?l?k. Bu Antalya'n?n ve b?lgenin ihtiyac?n? gidermi? oldu. ?retmek belki ?nemli bir k?sm?, ancak ?retti?inizi satam?yorsan?z bir anlam? yok. Pazarlama i?in en zor k?sm?. ??te kad?nlar?m?za yard?mc? olmak ?zere, bu g?zel pazar olu?turuldu. Bundan sonra her pazar 19 il?eden kad?nlar?m?z pazar yerine gelip, ?rettiklerini do?rudan halka ula?t?rabilecekler. Buran?n ya?ayabilmesi i?in de sadece kad?nlar?m?z?n ?rettiklerini buraya ta??mas? yetmez. Antalyal? hem?ehrilerimizin de buraya ilgi duymas? laz?m. Tramvaydan buraya ring hatt? konuluyor olmas? da ula??m? ?ok kolayla?t?racak. Antalyal?lar buraya sahip ??ks?n. Bir ilin Valisi olarak bu benim bir ?a?r?md?r. Biz ?reten kad?nlar?m?za destek olursak, in?allah bu pazar? ?ok b?y?t?r?z. Say?n Cumhurba?kan?m?z ilk 100 g?nl?k program?n? a??klam??t?. Sonraki ikinci 100 g?nl?k program? i?erisinde ?reten kad?n ?zerine ve ?retici kad?nlara destek ile ilgili de devletimizin ?ok ?nemli ?al??malar? var. ??te bu ?al??may? Say?n Cumhurba?kan?m?z?n koymu? oldu?u 200 g?nl?k hedeflerinin bir sonucu olarak g?rmeniz gerekiyor. Bir tarafta Tar?m ve Orman ?l M?d?rl???m?z, bir tarafta Kepez Belediyemiz, b?yle bir pazar?n kurulmas?na katk?lar?ndan dolay? te?ekk?r ederiz. Say?n Cumhurba?kan?m?z Tayyip Erdo?an ve muhterem e?i Emine Erdo?an'?n deste?i ile in?allah kad?n ?reticilerimiz bundan sonra hem kooperatifle?me, hem ?rettiklerini markala?t?rma ve sunma konusunda b?y?k destekleri devam edecek. Ben bu pazar?n kurulmas?nda eme?i ge?enlere ?ok te?ekk?r ediyorum? diye konu?tu.

Konu?malar?n ard?ndan Antalya K?y Pazar?'n?n a??l?? kurdelesini de kad?n ?retici ve ?ift?iler kesti. A??l???n ard?ndan heyet Antalya K?y Pazar?n? gezdi.

19 il?enin ?reticileri bu pazarda

Pazar g?nleri kurulacak olan k?y pazar?, ?reticiden t?keticiye do?al ?r?nlerin ula?t?r?lmas?n? sa?layacak. Tar?msal ve hayvansal ?r?nlerin ?retimini sa?layan kad?nlara destek amac?yla kurulan pazar, kad?n ?ift?ileri ve giri?imcileri de bir araya getirecek. Serik'ten Gazipa?a'ya, Korkuteli'den Kumluca'ya kadar Antalya'n?n 17 il?esinden, Burdur ve Bucak olmak ?zere toplamda 19 merkezinden kad?n eli de?en her ?r?n bu pazarda, yine kad?nlar taraf?ndan sat??a sunulacak. Sadece kad?n ?retici ve sat?c?lardan olu?mas? bak?m?ndan T?rkiye'de bir ilk olma ?zelli?i ta??yan pazarda tavan fiyat uygulamas? yap?larak, fiyatlar t?keticiler i?in makul seviye tutulacak. Kad?nlara destek amac?yla t?m ?r?nler y?zde 20 indirimli sat?lacak.