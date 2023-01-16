Türkiye'nin ilk Tarım Eğitim Merkezi Antalya'ya açılacak

Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Sadri Şensoy, Türkiye'nin ilk Tarım Eğitim Merkezinin Antalya'nın Aksu ilçesinde açılacağını belirterek, "Bu merkez Türkiye'de ilk olacak. Eğitim, araştırma, teknoloji ve ayrıca öğrencilerin kullandığı uygulama alanı olacak" dedi.

"Tarım Eğitimi Merkezi Sektör Buluşması", Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) konferans salonunda gerçekleştirildi. Buluşmada konuşan Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Sadri Şensoy, yaklaşık 2-3 ay önce Aksu'da Tarım Eğitim Merkezinin hazırlık çalışmasının ilk adımlarını atmaya başladıklarını bildirdi.

Hollanda'ya yaptıkları ziyaretin ardından bahçe bitkileri merkezi benzerinin Türkiye'de kurulması noktasında çalışmalarının olduğunu ifade eden Şensoy, "Bunu Antalya'da Aksu'da 11 dönümlük arazide yapılabileceği bilgisine ulaştık. Antalya'nın bu işi hak ettiğini düşünerek ilk uygulamayı Aksu'da yapmaya karar verdik. Bu merkez Türkiye'de ilk olacak. 4 ana başlık altında olacak. Eğitim alanı, araştırma alanı, teknoloji alanında ise sektörün önde gelen firmalarının teknolojilerinin sergilediği aynı zamanda kuluçka merkezi olacak. Ayrıca öğrencilerin kullandığı uygulama alanı olacak. Hem öğrenci eğitimi hem de bu konuda vatandaşımıza eğim verdiğimiz halk eğitim merkezi olacak. Buna ilk Antalya'da başlıyoruz, daha sonra Bursa'ya bir merkez açacağız. Hayvancılıkla ilgili bu formatta merkezler kuracağız. Ardahan, Balıkesir ve Konya'yı düşünüyoruz. Antalya bu işin ilk yürütüldüğü merkez olacak" diye konuştu.

"Merkez, sektörle birlikte yürüyecek"

Bu merkez çerçevesinde seracılık ve fide konusuna ağırlık vereceklerinin altını çizen Şensoy, "Önümüzdeki ay içinde Hollanda'da en büyük seraya sahip olan sektör temsilcileri Ankara'ya gelecek. Bu sürecin kullanılmasına danışmanlık yapacaklar. Çok modern bir yapı olacak ve son teknoloji kullanılacak. Eğitim alan çocuklar çok şanslı olacak. Bu merkezi sektörle birlikte yürütmeyi düşünüyoruz. 2018 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığında mesleki ve teknik eğitim değişiklik yaşanmaya başladı. Bakanımız mesleki eğitimin sektörden bağımsız yürümeyeceğini belirterek, her alanda her sektörde protokoller yaptı. 2018 yılından beri mesleki eğitimde çok yol alındı. Burada izlenen yolu tarım ve hayvancılık alanında ilerleyeceğiz. 2006 yılına kadar tarımla ilgili eğitim veren okullar Tarım ve Orman Bakanlığındaydı. 2006 yılında Milli Eğitim Bakanlığına geçti. 2021 yılında 123 okulumuz ve 9 bin 200 öğrencimiz vardı. Bir yıl içinde bu sayısı 146'ya çıkartıp, öğrenci sayımız 10 bin 500'e yükseldi. Hem okul hem öğrenci sayısını artıracağız" şeklinde konuştu.

"Kampüs şeklinde olacak"

Yapmayı düşündükleri yerin kampüs şeklinde olacağını aktaran Şensoy, "4 ana kısımdan oluşacak. Eğitimin yanında ikinci bölümde Ar-Ge birimi, teknoloji kısmında teknolojilerin sergilendiği yer olacak. Antalya'da sektör temsilcileriyle orada, bir arada çalışacağız. Uygulama alanında 17 dönümlük bir arazimiz olacak. Hızlı şekilde sürece gireceğiz. Amacımız buraya aldığımız öğrenciler mesleki ve teknik eğitimde Türkiye'de yüzde 50 dilim denilen akademik başarısı çok yüksek düzeyde öğrenci alan okul konumuna getirmeye çalışacağız. Pansiyonu da olacak, dışarıdan da öğrenciler gelecek. Üniversiteden kopuk olmayacağız, sürecin içinde olacaklar" ifadelerine yer verdi.

"Yeni döneme öğrencilerle başlamak en büyük hedefimiz"

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, seracılıkta teknolojinin en üst seviyesinde Antalya'da kurabilmeyi hedeflediklerini dile getirerek, "Tohumun başlangıcından sahaya ulaşmasına kadar alanda eğitim alan gençlerimiz olsun. Antalya'da lojistik alanı ve laboratuvar alanı ihtiyacı var. Bu alanları en doğru şekilde kurgulayarak, programlarını yazarak yeni döneme öğrencilerle başlamak en büyük hedefimiz olacaktır. İş birliği içinde yol haritamızla yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"140 bin taşınmazımız var"

İnşaat Emlak Genel Müdürü Umut Gür, Milli Eğitim Bakanlığının önde olan kısmı eğitim olduğunu belirterek, "'İnşaat neden büyük?' denilirse. Türkiye'de 140 bin civarında binamız var, 200 bin civarında da arsamız var. Türkiye'nin her yerinden taşınmazlarımızı yönetmeye çalışıyoruz. Eğitim için mekan önemli, sahada işler yürürken belirli düzen içinde olması gerekir" açıklamasında bulundu.

"Tarımda bilimi kullanmalıyız"

Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca, tarımın başkenti olmakla her zaman gurur duyduklarına değinerek, "Dünyadaki gıda krizi ortamda, biz tarımda daha fazla bilim kullanmalıyız. Biz önümüzdeki yıllarda tarımsal üretimi bilimi kullanarak yapamazsak, büyük sıkıntılar yaşarız. Yapılan protokolle elimizden gelen desteği vereceğiz" dedi.

"Girişimci ve çalışan sorunu var"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkan Yardımcısı Fatih Kabadayı, Türkiye'nin örtü altı tarım üretiminin yarısına yakının Antalya'dan çıktığını ve lider olduğunu kaydetti.

Antalya'nın sadece örtü sebze ve meyve ile değil, süs bitkileri, narenciye, tropikal bitkilerin üretiminde de önde geldiğini ifade eden Kabadayı, "Tarım sektöründe gelişmelere rağmen bazı sorunlar da vardır. Tarımda genç girişimci ve çalışan yetersizliği ciddi bir sorundur. Gençler kırsal kesimde üretme ve çalışmaktan uzak durmaktadır. Küçük üreticiler, kooperatifler bizim bölgede yetersiz kalmıştır. Bir sorun da kentimizin lojistik altyapısı zayıf kalmıştır. Analiz maliyeti ihracatı olumsuz etkilemektedir. Buna rağmen Antalya'nın ilerlemesi başarılıdır. Ülkemizdeki 20 tarımsal araştırma merkezinin 10'u Antalya'dadır" şeklinde konuştu.

Buluşmaya; Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, İnşaat Emlak Genel Müdürü Umut Gür, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca ve tarım sektörünün temsilcileri katıldı.