Türkiye'nin ilk tarım fuarı 7 yıl aradan sonra kapılarını açıyor

Türkiye'nin ilk tarım fuarı Hasyurt Tarım Fuarı, 11-14 Mayıs'ta düzenlenecek. Hasyurt Tarım Fuarı, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike Belediyesi, Antalya Tarım Konseyi, Kumluca Ticaret Borsası ile Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası'nın organizasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya Ticaret Borsası, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği ve diğer paydaşların desteğiyle “Eski yerinde yeni yüzüyle” mottosuyla bu yıl 11-14 Mayıs'ta Finike'de düzenlenecek. Hasyurt Tarım Fuarı 7 yıl aradan sonra 25'inci kez kapılarını açacak.

“Uluslararası katılımlı”

6 bin metrekare alanda yapılacak fuarda tohumdan gübreye, zirai ilaçtan sulama sistemlerine, sera kostrüksiyonlarından fideye kadar bir çok sektörden katılımcılar olacak. 7 yıl aradan sonra canlanan fuara katılım yoğun. İzmir, Adana gibi bir çok ilden de firmaların stant açacağı fuara, Rusya'dan da firmalar katılım sağlayacak. Moğolistan gibi ülkelerden tarım heyetlerinin ziyaret edeceği fuara, bölgenin çiftçisinin ilgisi yoğun. Fuara giriş ise ücretsiz. Fuarı ziyaret edecek olan çiftçiler, tarımla ilgili yeni hizmet ve ürünleri tanıyacak, katılımcı ve firmalar ile gerçekleştirecekleri görüşmelerde soru ve önerilerine karşılık bulacak, kullandıkları marka ve ürünler haricinde rakip marka ve ürünleri de görerek kıyaslayacak, yeni iş ve ticari birliktelikler kurarak, ürün ve üretimlerini daha değerli hale getirme fırsatı bulacak.

“Dolu dolu fuar”

Fuar çerçevesinde bir çok etkinlik düzenlenecek. Uluslararası “Batı Antalya'da Örtüaltı Yetiştiriciliği ve Turunçgil Üretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar Uluslararası” paneli düzenlenecek olan fuarda, “Söz Çiftçide” programında üreticiler sorun ve taleplerini anlatacak. “Tarımda Finansman ve Ziraat Bankası Kredi Uygulamaları” başlıklı bilgilendirme toplantısının düzenleneceği fuarda, çiftçi ailelere yönelik ödüllü bilgi yarışması yapılacak. Fuara katılacak olan büyükşehir belediyelerinin tarım daire başkanları, tarım ve belediye ilişkisini değerlendirecek. Fuarda, tarımla ilgili çok sayıda panel ve bilgilendirme toplantısı gerçekleşecek, konser ve ödül töreni düzenlenecek.

“11-14 Mayıs'ta fuarda buluşalım”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tarımın kalkınması için çalıştıklarını belirterek, “Tarımın başkenti Antalya'da ulusal ve uluslararası alanda tarım sektöründeki paydaşların bir araya gelmesine öncülük eden ve tarıma ivme kazandıran fuarların yapılmasını önemsiyoruz. 11 Mayıs'ta kapılarını açacak olan Hasyurt Tarım Fuarı'na tüm hemşehrilerimi bekliyorum” dedi.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Hasyurt Tarım Fuarı'na ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Geyikçi, 1992 yılında 30 civarında firma ile okul bahçesinde bir dönüm alanda hayata geçirilen Hasyurt Tarım Fuarı'nı uluslararası alana taşımak istediklerini söyledi. Geyikçi, fuara davette bulundu.

“Tarımın buluşma noktası”

ATB ve ATAK Başkanı Ali Çandır, Türkiye'nin ilk tarım fuarını uluslararası alana taşıma hedefinde olduklarını söylerken, “Tarımdaki yenilikler, tarımdaki gelişmeler gerek akademik kadrolar gerek konusunda uzman ekonomist ve sektör paydaşlarıyla fuarda gündeme gelecek. Hasyurt Tarım Fuarı tarımın buluşma noktası olacak” diye konuştu.

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca, örtü altı üretimin merkezinde Hasyurt Tarım Fuarı'nın düzenlenmesinin önemine dikkat çekti. Karaca, fuara katılımın yoğun olmasını beklediklerini söyledi.

KUTSO Başkanı Murat Günay, Batı Akdeniz'in dünyanın en sağlıklı yaş sebzesini ürettiğini belirterek, fuarın bölge tarımını canlandıracağına inandığını söyledi.

Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş, tarımın en önemli merkezlerinden olan Batı Akdeniz'in çok büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacağını belirterek, 7 yıl aradan sonra düzenlenmesine rağmen katılımcı ve ziyaretçi talebinin yoğunluğuna dikkat çekti. Durdaş, 11-14 Mayıs'ta Finike'de buluşalım” dedi.