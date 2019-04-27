Türkiye'nin ilk ve tek Barista Atölyesi Göynük'te açıldı

Antalya Üniversite Destekleme Vakfı desteği ile Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu'na kurulan “Barista Atölyesi” ve “Gastronomi Uygulama Atölyesi-2” uygulama birimlerinin açılışı geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen açılış törenine Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Kemer Kaymakamı Hüseyin Karameşe, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Başkanı Tunç Uluç, Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Cem Oktay Güzeller, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Açılışta konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, "Göynük Meslek Yüksekokulumuz Türkiye'de ilk ve tek tematik yüksekokul olma özelliğini devam ettiriyor. Öğrencilerden aldığımız geri dönüşler çok olumlu, okullarını çok seviyorlar ve iyi bir tercih yaptıklarını düşünüyorlar. Bugün öğrencilerimize bir kez daha doğru bir tercih yaptıklarını düşündürecek Barista Atölyesi ve Gastronomi Uygulama Atölyesi açılışını gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle, kurulduğu günden bu yana Üniversitemizden desteklerini esirgemeyen Antalya Üniversite Destekleme Vakfı'na ve Barista Atölyemize verdikleri destekten dolayı Mokka Kahve yetkililerine teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerinde bulundu.

Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Başkanı Tunç Uluç ise, Türkiye'nin ilk Barista atölyesini Akdeniz Üniversitesi'ne açmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti. Uluç, "Vakfımızın Yönetim Kurulu ekibiyle bu açılışlardan büyük bir gurur duyuyoruz. Çünkü ülkemizin çağdaş çocukları bu atölyelerde eğitim alarak meslek sahibi olacaklar ve gerek ülkemizin farklı şehirlerinde gerekse dünyanın farklı ülkelerinde gönül elçilerimiz olacaklar" diye belirtti.

Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Cem Oktay Güzeller de, "Bugün burada üretiminden kavurmasına kadar kahve sunumuyla ilgili her şeyin eğitiminin verileceği ve uygulamalarının yapılacağı Türkiye'nin ve Antalya'nın tek Barista Atölyesi'nin açılışını yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Yüksekokulumuz Barista atölyesinin kurulumundan sonra İkram Hizmetleri öğrencilerimize yeni bir iş alanı daha sağlamak ve kurulan atölyenin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak adına Mokka Kahve ile bir eğitim protokolü imzalanmıştır. Bu protokol kapsamında Mokka Kahve her yıl düzenleyeceği eğitimlerle öğrencilerimizin Barista sertifikası almasını sağlayacaktır. Eğitimler neticesinde de isteyen öğrencilerimiz Mokka Kahve'nin yönlendirmesiyle direkt olarak sektörde Barista olarak çalışabileceklerdir" dedi.

Doç. Dr. Cem Oktay Güzeller ayrıca yüksekokulda Aşçılık, İkram Hizmetleri, Ekmek ve Pastacılık Bölümleri olmak üzere üç bölüm olduğunu ifade ederek Ekmek ve Pastacılık bölümüne bu yıl ilk öğrencilerini alacaklarını da sözlerine ekledi.