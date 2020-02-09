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Türkiye'nin konuştuğu Mehmet'e Başkan Yücel'den jest

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, maçta gol pozisyonuna girdiği sırada rakibinin sakatlanması üzerine topu taca atarak, skordan önce rakibinin sağlığını gözeten Kestelsporlu futbolcu Mehmet Küçükdurmuş’a teşekkür plaketi ve 5 bin TL’lik prim verdi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, maçta gol pozisyonuna girdiği sırada rakibinin sakatlanması üzerine topu taca atarak, skordan önce rakibinin sağlığını gözeten Kestelsporlu futbolcu Mehmet Küçükdurmuş'a teşekkür plaketi ve 5 bin TL'lik prim verdi. Futbolcu Küçükdurmuş ise aldığı pirimi şehit ailelerine bağışladı.


Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7'nci Grup'ta lider durumda bulunan Alanya temsilcisi Kestelspor'un Yatağanspor ile oynadığı maçta gol pozisyonuna girdiği sırada rakibinin sakatlanması üzerine topu taca atarak centilmenlik örneği sergileyen 25 yaşındaki Mehmet Küçükdurmuş'un bu hareketi kısa sürede sosyal medyada yayılırken, binlerce kişi ve birçok kulüp tarafından takdirle karşılandı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Milli Egemenlik Stadyumu'nda oynanan Kestelspor-Denizli Sarayköyspor maçı öncesi düzenlenen törenle Küçükdurmuş'a teşekkür plaketi ve 5 bin TL'lik prim verdi.



Aldığı primi şehit ailelerine bağışladı


Küçükdurmuş, bu jestinden dolayı Yücel'e teşekkür ederken, primi ise Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketinde şehit düşenlerin ailelerine bağışlayacağını söyledi. Başkan Yücel, futbolcunun bu örnek davranışından dolayı tekrar gururlandıklarını belirterek, “Sergilediği fair play örneğiyle yerli yabancı tüm futbol camiasının gönlünü kazanan Kestelsporumuzun kıymetli futbolcusu Mehmet Küçükdurmuş'a kulübümüz ve belediyemiz adına teşekkür plaketi sunduk. Kendisi için hazırladığımız prim jestini de Van-Bahçesaray şehitlerinin ailelerine bağışlayarak gönülleri bir kez daha fetheden futbolcumuzu canı gönülden kutluyorum” dedi.

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