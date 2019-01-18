Türkiye'nin meyve tatları, Meykon ile dünyaya açılacak

Antalya'nın Elmalı ilçesinde 25 yıldır faaliyet gösteren, Türkiye'nin ilk üç firması arasında yer alan ve meyve suyu konsantresi üretimi yapan Meykon AŞ ile dünyanın önde gelen aroma üreticilerinden Alman Symrise AG arasında işbirliği anlaşması imzalandı. İşbirliği ile Türkiye'nin meyve aromaları dünya ülkelerine ihraç edilecek. Anlaşma ile 5 yılda da 150 milyon avroluk ihracat hedefleniyor.

Meykon Meyve ve Kaynak Suları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Koyun ile Smyrise Avrupa, Afrika, Orta Doğu Bölge Başkanı Dirk Bennwitz, Elmalı'daki fabrikada düzenlenen programla işbirliği anlaşmasını imzaladı. 5 yıl içinde 150 milyon avroluk ticaret hacmi oluşturması planlanan ortaklığa ilişkin imzaların atılmasının ardından iki firmanın yetkilileri fabrikada kurulan ve meyve aroması ve değerli ürünler üretimi yapılacak makinelerin açılışı dolayısıyla kurdele kesimi yaptı. Yeni tesiste meyve suyu konsantresinin bir üst segmenti olan Base ve Compound üretimleri gerçekleşecek.

İşbirliğiyle ayrıca, Türkiye'ye özgü meyve ve sebzelerin yeni ekim alanları oluşturularak, sözleşmeli tarımının yapılması ve elde edilen hammaddenin katma değerli ürünler haline getirilerek bütün dünyaya satılması, yine organik tarımsal ürünler yetiştirilmesi konusunda devlet kurumları ile ortaklaşa meyve sebze yetiştiricilerinin bilinçlendirilmesi, tarımın bölgede bu yöne yöneltilmesi ile elde edilen ürünlerin Meykon tarafından işlenerek yeni ortaklık aracılığıyla dünya pazarına sunulması amaçlanıyor.

"Türkiye'nin ilk 3 konsantre üretim tesisi arasına gireceğiz.

Meykon Meyve ve Kaynak Suları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Koyun, Meykon'da elma, nar, portakal, limon, vişne, kayısı, şeftaliyi konsantre olarak üretim yaptıklarının altını çizdi. Koyun, "Onun bir adım ilerisi olan compound karıştırma işine girdik. Her yıl büyüyen bir firmayız. Ciddi ortaklarımız var. Sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek noktada gelişerek Türkiye'nin ilk 3 konsantre üretim tesisi arasına gireceğiz" dedi. Tesiste hem kapasite hem ürün çeşitlerini geliştirdiklerinin altını çizen Koyun, Smyrise'in bu noktada en büyük destekçilerinden biri olacağını dile getirdi.

"Ülkemizin tüm meyvelerine talibiz"

Smyrise'in bir dünya şirketi olduğunu anımsayan İsmet Koyun, "4 milyar avroluk cirosu olan bir şirket. Gıda, aroma, parfüm sektöründe çok büyük bilgi sahibiler. O bilgiyi ülkemize getirmek istiyoruz. Ülkemizin tüm meyvelerine talibiz. Ülkemizde üretip dünya ülkelerine satacağız. Meykon olarak 15 ülkeye ihraç yapıyoruz ama Smyrise ile ülke sayısı çok daha fazla olacak. Önce komşu ülkelerimize ihracat yapıp, sonra dünyaya açılacağız" diye konuştu.

"Dünyaya açılacağız"

Ortaklığın gelişmeye açık olduğunun altını çizen İsmet Koyun, "5 yılın içinde 150 milyon avro gibi bir hedefimiz var. Ama önü açık. Elmalı'dan başlayarak Türkiye'den dünyaya açılacağız" dedi.

Koyun, konsantre fabrikasından çıkıp, daha katma değeri yüksek ve markalı dünyada değer gören ürünler üretmek için çalışacaklarını belirtti.

Tarımda sanayileşmenin önemi

Tarımda sanayileşmenin önemine işaret eden Koyun, "Hem sanayileşmeli artı değer yakalamalıyız. Mesela ülkenizde sadece elma konsantresi satarsanız Çin gelir sizden daha ucuzdur piyasanızı elinizden alır. Ürünlerimizi kendimiz işlemeli ve marka oluşturmalıyız. Bunun için de yatırım yapmak, çağa ayak uydurmak önemlidir" dedi.

"5 yıllık büyük hedef"

Smyrise Avrupa, Afrika,Orta Doğu Bölge Başkanı Dirk Bennwitz, ortaklık sayesinde Türkiye'deki doğal ürünlere artı değer verip, yeni ürünleri tüm dünya pazarına satmak istediklerini dile getirdi.

200 ülkeye ihracat yaptıklarını ve 90 ülkede firmalarının olduğunu ifade eden Bennwitz, vizyonları uyuştuğu için Meykon'u tercih ettiklerini kaydetti. Bennwitz, ortaklıkla Türkiye'den çevre ülkelere 5 yıl içinde 150 milyon avroluk bir iş hacmi hedeflediklerini bildirdi. Benniwitz, Türkiye piyasasına inanıp güvendikleri belirterek yıllardır yaptıkları yatırımların devam edeceğiniz sözlerine ekledi.

Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztürk, Meykon ile Elmalı'nın doğal lezzetlerinin dünya ülkelerine ulaşacağının altını çizdi.

Programa Smyrise'in Türkiye-Kafkasya Genel Müdürü Emine Çuhadar ve Meykon yöneticileri de katıldı.