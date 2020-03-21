İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkiye'nin yüzünü güldüren Bekir Varol'un aracına hırsız girdi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 220 promil alkolle karıştığı kazada söyledikleriyle Türkiye’nin yüzünü güldüren ve fenomen haline gelen Bekir Varol’un aracına hırsızlar girdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 220 promil alkolle karıştığı kazada söyledikleriyle Türkiye'nin yüzünü güldüren ve fenomen haline gelen Bekir Varol'un aracına hırsızlar girdi. Daha önce kazaya karıştığı aracın şoförüne seslenişi ile gündem olan Varol bu kez hırsızlara seslenerek, “Hocanın bana zavadak vurduğu yetmez gibi hırsızlar da gelip vurup arabamı. Ay hırsızlar neden talan ettiniz ya” dedi.


Antalya'nın Manavgat ilçesinde 220 promil alkolle karıştığı kazada söyledikleriyle Türkiye'nin yüzünü güldüren ve fenomen haline gelen Bekir Varol'un başı bu kez hırsızlar ile derde girdi. Gece geç saatlerde Varol'un aracının yanına gelen hırsızlar aracın bir kapısını kırarak, aracın içerisini talan etti. Sabah geldiğinde aracının durumunu gören Varol, büyük şoke yaşadı.


Yaşananlar karşısında şaşıran Varol, bu kez hırsızlara yöresel konuşması ile seslenerek, “Görür müsünüz başıma gelenleri? Hocanın gelip bana zavadak vurduğu yetmez gibi hırsızlar da gelip vurup arabamı. Ay hırsızlar niyersiniz de bu arabamı talan edersiniz? Hopörleri bari alıp gitseydiniz? Kapıyı asıla asıla açıklar. Görün mü şu durumu? Ama bir şey almamışlar. Görür müsünüz başıma geleni” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.