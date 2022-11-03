Türkler Katı Atık Tesisin'de kapasite genişleyecek

407 milyon TL'ye mal olan tesisin günlük 4 bin konutun ihtiyacını karşılayacak enerji üretimine sahip olduğunu söyleyen Başkan Böcek, “Çevre ve doğa dostu bir Antalya için bilimin ve teknolojinin izinde hız kesmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

“Kapasitesi genişleyecek”

407 milyon liraya mal olan tesisin 4 bin konuta enerji verebilecek kapasitede üretim yaptığını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, “Türkler 'deki bu tesisi açınca Yumru'daki katı atık tesisimizi kapattık. Yumru'daki tesisimizde, 2 bin konuta enerji verecek şekilde toplamda 6 bin konuta enerji verebilecek şekilde enerji ürettiğimiz bir yer. Günlük bin ton kapasiteli olan bu tesis, Antalya'mız için, denizlerimiz için, geleceğimiz için son derece önemli bir yer. Şu an için yalnızca Alanya'ya hizmet veriyor. Gazipaşa ilçemizin atıkları da buraya gelecek. Bundan sonra kapasitesi Gündoğmuş, Akseki, İbradı'yı da kapsayacak. Oraların da çöpünü katı atığını toplamaya devam edeceğiz” dedi.