TURKOVAC Faz-3, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulamaya başlandı

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) iş birliğiyle geliştirilen TURKOVAC aşısının, "TURKOVAC İnaktif Rapel (3.Doz) Faz-3 Araştırması” kapsamında SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 14 Ekim 2021 tarihinde uygulamaya başlandığı duyuruldu.

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük imzasıyla yapılan açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de de Koronavirüs salgınında artış olduğu bu dönemde virüsle savaşta en etkili silahın aşı olduğu bilgisi paylaşıldı. Aşının, hastalığı ağır geçirmeyi engelleme ve yoğun bakım ihtiyacını azaltma noktasındaki etkinliği tüm dünyada yapılmış pek çok araştırma ile ortaya konduğu hatırlatılan açıklamada yaştan bağımsız olarak, aşılanmayan bireylerde yoğun bakım ihtiyacı ve ölümler olabildiğinden aşısız grup hem kendi hem de toplum sağlığı açısından tehlike oluşturduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada şöyle denildi: "Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek Covid-19 aşısı uygulanacak gruplar Bakanlığımız tarafından belirlenmiş, bu gruplara aşı uygulamasına başlanmıştır. Antalya ili olarak birinci doz aşılama oranımız yüzde 90,7, ikinci doz aşılama oranımız ise yüzde 75,0'dir. "Koronavirüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" dediğimiz bir dönemde, toplumun en temel ihtiyacı olan sağlıklı yaşam yönünde sağlanması gereken etkinin bilim ve teknoloji temelinde birlikte oluşturulması fırsatını birlikte yakalamalıyız.

Bu doğrultuda ülkemiz kaynakları ile yerli aşı çalışmalarında son aşamaya gelinmiş olup; Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) iş birliğiyle geliştirilen TURKOVAC aşısı, "TURKOVAC İnaktif Rapel (3.Doz) Faz-3 Araştırması” kapsamında ilimiz SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Has-tanesinde 14 Ekim 2021 tarihinde uygulamaya başlandı. Faz-3 çalışmasına katılmak isteyen gönüllülerimizde; 18-60 yaş arasında ve daha önce 2 doz Sinovac (CoronaVac) aşısı olması şartları aranıyor. Gönüllü olmak isteyen vatandaşlarımızı en kısa sürede 3. dozunu TURKOVAC aşısı yaptırmak üzere Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine bekliyoruz."