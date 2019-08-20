"Türk'ün ilk er meydanında" geri sayım başlıyor

Tarihi Elmalı Yeşil Yayla Yağlı Güreşleri 6-8 Eylül'de düzenlenecek. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Tarihi Elmalı Yeşil Yayla Yağlı Güreşleri'ne tüm güreşseverleri davet etti.

Vali Münir Karaloğlu Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve Elmalı Güreş Ağası Muammer Ak'ı makamında kabul etti. 6-7-8 Eylül'de düzenlenecek olan Tarihi Elmalı Yeşil Yayla Yağlı Güreşleri'ne güreşseverleri davet etti. Türk'ün ilk er meydanı" olarak gösterilen ve Kırkpınar'dan 9 yıl daha eski olan Elmalı Yağlı Güreşleri bu yıl kez kapılarını pehlivan ve güreşseverlere açacak. Tarihi kaynaklara göre ilk alperenlerin bölgeye yerleşmesiyle Türk ve Müslümanların çoğalıp kök saldığı Antalya'nın Elmalı ilçesinde ata sporu güreşin ilk müsabakalarının yapıldığı yer olarak da kayıtlara geçiyor.

Başpehlivanlar kıran kırana mücadele ediyor

1352 yılından beri, 667 yıldır namlı pehlivanların kispet giydiği Elmalı Yağlı Güreşleri için hazırlıklar tamamlanıyor. Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve Elmalı Güreş Ağası Muammer Ak, Vali Münir Karaloğlu'na Güreşler hakkında bilgi vermek ve davetiye takdim etmek amacıyla ziyarette bulundu. Aralarında son Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz, son 6 senedir Elmalı Başpehlivanı olan Orhan Okulu, geçen senenin finalisti İsmail Balaban ve ikizi Turan Balaban'ın da olduğu 90'a yakın başpehlivan ile bin 500'ün üzerinde pehlivanın organizasyona katılması bekleniyor.

Türk'ün ilk er meydanı olarak anılan ve milletimizin hem milli hem de kültürel değeri olması yönüyle Elmalı Güreşlerini çok önemsediğini belirten Vali Münir Karaloğlu, 6 Eylül'de dualarla ve kortejle başlayıp 8 Eylül'e kadar başpehlivanların kıyasıya mücadelesine sahne olacak Elmalı Yeşil Yayla Yağlı Güreşleri'ne tüm güreşseverleri davet etti.