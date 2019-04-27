Turnalar heykeli Türkan Şoray Kültür Merkezi bahçesinde

Muratpaşa Belediyesi'nin Türkan Şoray Kültür Merkezi bahçesi, 2017 yılında hayata veda eden ressam, heykeltıraş ve mozaik sanatçısı Mehmet Işıklı'nın Turnalar heykeline ev sahipliği yaptı.

Muratpaşa Belediyesi, Kaleiçi konaklarında yer alan çakıl taşı mozaiklerinin daha yaygın ve tanınır hale gelmesinde önemli katkıları bulunan ancak 2017 yılında hayata veda eden ressam, heykeltıraş ve mozaik sanatçısı Mehmet Işıklı'nın Turnalar heykelini, Türkan Şoray Kültür Merkezi bahçesine yerleştirdi. Heykel, sanatçının arkadaşları, ailesi ve Muratapaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Ferruh Tunç'un da katıldığı törenle açıldı.

Törende konuşan sanatçının yakın dostu Mustafa Aydemir, “Mehmet Işıklı, kısa ömrüne yüzde fazla tablo ve heykel sıkıştırdı. Antalya'mıza güzellikler kattı, anlam kattı” dedi. Kızı Canay Işıklı, ise Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a teşekkürlerini dile getirirken bir hayalin gerçekleştiğini söyledi.

Koruma Kurulu kurucu Başkanı Tülin Tolun da, Mehmet Işıklı'yı bir kez daha anmanın onurunu yaşadıklarını belirterek “Işıklı'yı sanatçı olarak hatırlanmanın, devlet olarak hatırlamanın huzuru içindeyim. Bu şeref Muratapaşa Belediyesi tarafından bahşedildi. Bu çok büyük hizmettir” diye konuştu.

Belediye Başkan Yardımcı Ferruh Tunç, Başkan Uysal'ın çok istemesine rağmen programa katılamadığını belirterek, selamlarını iletti. Sanat eserlerinin ancak kitlelerle buluştuğunda insani, sosyal, psikolojik vakaya dönüşebildiğine dikkat çeken Tunç, “Bu buluşma, özellikle kentsel bir alanda heykel, yontu gibi çok özel bir sanat alanında ve ilaveten bu kadar zarif bir eserle olunca şimdi olduğu gibi sanatın tanımına dair bir doğrulama anını yaşıyoruz” diye konuştu.

Mehmet Işıklı kimdir?

Türkan Şoray Kültür Merkezi bahçesinde çalışması yerleştirilen Işıklı, yaşamı boyunca 12 kişisel sergi ve çok sayıda karma sergiye katıldı. Birçok takdir ve başarı ödülünün yanı sıra Olimpos Rotary Kulübü tarafından 2004-2005 Meslek Ödülü'ne layık görülen sanatçı, 2012 yılında ANSİAD tarafından Kaleiçi evlerinde bulunan ‘Çakıl Yer Mozaiğini', yurt içi ve yurtdışında başarıyla uyguladığı için Yılın Sanat Ödülüne layık görüldü. Antalya'da kendi atölyesinde farklı malzemelerle özgün çalışmalarına devam etmiş olan sanatçı resim ve heykel dışında doğal taşlara farklı açılımlar getirdi. Sanatçı, 2017 yılında, 63 yaşındayken hayata veda etti.