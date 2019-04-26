TÜROFED Başkanı Ayık: "Turizm sektörünü ileriye götürecek bir çatı kuramıyoruz"

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, "Turizm sektörünü ileriye götürecek bir çatı kuramıyoruz. Bizim bağımsız bir ihracatçılar meclisimiz neden yok? Tüm örgütlenme modelleri içinde biz sektörümüzü layıkıyla temsil etmeliyiz" dedi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, AKTOB'un geleneksel aylık yemekli toplantısına katıldı. Toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Ayık, turizm sektörünün kendi kaderini belirleyebilecek bir sektör olduğunu ancak sektörde örgütlenme olmadığını belirtti. 2018 yılını baz alarak, 2019 yılın da başarılı geçeceğini değerlendiren Ayık, "Bu sene de dünya turizminin büyüme oranlarının üzerinde büyüyeceğiz. Ancak bu sektörün önünü açmak gerekiyor. Örgütlenme ile ilgili yıllardır arzu ettiğimiz bir konu var. Bu konunun da bir an önce çözüme kavuşturulması gerekiyor. Ticari örgütlenme modelleri bellidir. Türkiye bu konuda bir tercih yapmalı. Türkiye'de bir kafa karışıklığı var. Örgütlenme konusunda Deniz Ticaret Odası modeli mi olacak? Yoksa TOBB bünyesinde bir yapılanma mı olacak? Veya bağımsız bir modelle mi olacak. Buna karar vermek lazım. Seyahat acenteleri ve rehberler bir kanunla örgütlenmişlerdir. Ancak konaklama sektöründe ise gönüllülük esasına dayalı bir örgütlenme yapısı var. Türkiye'de Deniz Ticaret Odası var ancak Turizm Ticaret Odası yok. Turizm sektörünü ileriye götürecek bir çatı kuramıyoruz. TİM ve Hizmet İhracatçılar Birliği'nin karşısında değiliz. Ancak sektör tek başına kendi geleceğini belirleyecek bir sektördür. Bizim bağımsız bir ihracatçılar meclisimiz neden yok? Tüm örgütlenme modelleri içinde biz sektörümüzü layıkıyla temsil etmeliyiz" mesajını verdi.

"Turizmin geleceğine kılavuz olacak üç önemli başlık"

Turizmin geleceğine kılavuz olacak üç önemli başlığın bulunduğuna dikkat çeken Ayık, güvenlik, kriz yönetimi ve sürdürülebilirliğin, turizmin geleceği için çok önemli kriterler olduğunu vurguladı. Bu kriterleri tek tek ele alıp planlamaların yapılması gerektiğini aktaran Ayık, "Turizm sektörü elimizdeki en değerli ve stratejik sektördür. Bu sektör Türkiye'nin döviz girdisinin yüzde 50'den fazlasını sağlıyor. Bu nedenle bu sektörü farklı bir şekilde ele almak gerekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın başında sektörün vizyoner isimlerinden Mehmet Ersoy yer alıyor. Bu durum sektörümüz için bir fırsattır. Bakan Ersoy'un atacağı adımlar sektörümüzün geleceğini şekillendirecektir. Kendisi ile iyi bir iletişimimiz var. Geçtiğimiz günlerde yabancı çalışanlarla ilgili alınan bir karar için kendisi ile görüştük. Alınan karar Temmuz ayının sonuna kadar ertelenecek” diye belirti.

İç pazarda 10 milyon turist rakamına ulaşılması gerektiğinin altını çizen Ayık, Türkiye turizmi için en önemli kaynak pazarlardan birinin de iç pazar olduğunu kaydetti. Ayık, Avrupa'da rekabet edilen ülkelerin iç pazar payının yüzde 25 olduğunu aktardı ve, "Biz bu oranın çok uzağındayız. Bizim iç pazarda 10 milyon turist rakamına ulaşmamız gerekiyor. Bu noktada okul tatillerinin bölgelere göre belirlenmesi gerekiyor. Sanırım önümüzdeki günlerde bu konuda da olumlu bir açıklama yapılacak” temennisinde bulundu.