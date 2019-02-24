TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: "Yeni yasa ile seyahat acentesi belgeleri değerlenecek"

TÜRSAB'ın Bursa ve İzmir'de düzenlenen iş geliştirme gezilerinin 3'üncü durağı Antalya oldu. Geziye katılan TÜRSAB Erciyes, Kapadokya ve Konya Bölge Temsil Kurullarına bağlı 150 seyahat acentesi temsilcisi, Antalya ve çevresini gezdiler. Antalya gezisine katılan seyahat acentesi temsilcileri, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya ve Yönetim Kurulu üyeleri ile de toplantıda bir araya geldiler. Yaklaşık 500 acentecinin buluştuğu gala yemeğinde, TÜRSAB'da geçen Mart ayında gerçekleşen yönetim değişikliğinin ardından bir yılda yapılan çalışmaları anlatan bir video gösterimi sunuldu.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekerek, TÜRSAB'ın seyahat acentelerinin önündeki engelleri kaldırmak için çalıştığını vurguladı.

"Yeni yasa ile seyahat acentesi belgeleri değerlenecek"

Sektörün beklediği yeni yasa ile ilgili çalışmalarda sona ulaşıldığını dile getiren Bağlıkaya, 49 maddeden oluşması beklenen yasa ile birlikte seyahat acentesi belge fiyatlarının değerleneceğini ve belgesiz faaliyetle ilgili cezaların caydırıcı hale getirileceğini vurguladı. “İnşallah hepimizi memnun edeceğini düşündüğümüz yeni yasamız çok kısa sürede çıkmış olacak" diyen Bağlıkaya, “Yeni yasamız sektörümüze iyi gelecek. Bildiğiniz gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Turizm Geliştirme Fonu'nun kurulması için çalışma yapılıyor. Bu fonda kamu-özel sektör iş birliğiyle yeni bir tanıtım modeli oluşturulacak. Bu fonun ortak akıl ve sinerjiyle turizmi daha üst seviyelere çıkartacağına inanıyoruz. TÜRSAB kurulacak bu fonun yasa ile tanımlanmış üyelerinden birisi olacak” dedi.