TÜRSAB Batı Antalya Başkanı Perçin: "Yasanın çıkmasını bekliyoruz"

TÜRSAB Batı Antalya Başkanı Rıza Perçin, "TÜRSAB yasasının yeniden düzenlenerek ve dünya turizmine uyarlanarak acilen tekrar meclisten geçirilmelidir. İnanıyoruz ki, Yeni yasasının çıkması ile birlikte haksız rekabetin önüne geçilecek, turizm gelirlerinin artması sağlanacak, herkes sektörün gelişmesi için enerjisini harcayacaktır" dedi.

TÜRSAB Batı Antalya Başkanı Rıza Perçin, katıldığı bir radyo programında gündemi değerlendirdi. Başkan Perçin, beklenen TÜRSAB yasasının bir an önce çıkmasını beklediklerini söyledi. Perçin, “1972 yılında hazırlanan ve halen yürürlükte olan TÜRSAB yasasının yeniden düzenlenerek ve dünya turizmine uyarlanarak acilen tekrar meclisten geçirilmelidir. İnanıyoruz ki, Yeni yasasının çıkması ile birlikte haksız rekabetin önüne geçilecek, turizm gelirlerinin artması sağlanacak, herkes sektörün gelişmesi için enerjisini harcayacaktır. Yasanın Bakanlıkta olduğunu biliyoruz. Şu ana kadar çıkmasını beklediğimiz yasanın bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz. Sayın Bakanımızın da bu konu ile ilgili yakından ilgilendiğini biliyoruz ve kendisine de güveniyoruz” ifadelerinde bulundu.

"Ülkemizde çok büyük rehber eksiği var"

Rehber eksikliği konusunu da dile getiren Perçin, “Bölgemizde rehber sıkıntısı var. Kısaca şöyle özetlemek gerekirse, bölgemize milyonlarca misafir getiren lokomotif acentelerden ortak duyduğumuz şikayet örneğin, St. Nicolaus Müzesi, Myra Antik Kenti, Patara,Phaselis gibi turlara bugün 10 otobüs yazdık. Normalde bu sayı 20 otobüs olabilirdi. Rehber olmadığı için 10 otobüste kaldık. Rehbersiz tura çıkmanın yasak olduğunu da düşünürsek bu da ekonomik anlamda acentalarımıza hem kişi başında turizm anlamında, hem de ülkemiz kasasına girecek olan geliri de çok fazla oranda düşürmekte. Bir ören yerine 500 bin kişi giriyorsa, rehberlerin çoğalması halinde bu sayının üç katına çıkacağına inanıyorum” diye belirtti.