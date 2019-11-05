TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Perçin: "İngiliz pazarı önem arz ediyor"

TÜRSAB Batı Antalya Başkanı Rıza Perçin, "İngiliz pazarı özellikle Batı Antalya'mız için önem taşıyor. İzlenimlerimize göre İngilizlerde bölgemize oldukça ilgililer ve bölgemize gelmeye devam edecekler” dedi.

TÜRSAB Batı Antalya Başkanlığı, bu yıl 40'ıncı kez kapılarını açan dünyanın en büyük ikinci turizm fuarı olan WTM Londra Uluslararası Turizm Fuarı'na katıldı. Dünyanın önemli turizm profesyonellerini buluşturan fuara katılan TÜRSAB Batı Antalya Başkanı Rıza Perçin, İngiliz pazarının özellikle Batı Antalya için önemine dikkat çekerek, bölgenin tanıtımını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Başkan Rıza Perçin fuar izlenimlerini paylaşarak “Dünyanın en önemli paydaşlarını bir araya getiren İngiltere'deki WTM Londra Fuarına TÜRSAB olarak katıldık. Fuarda, TÜRSAB ve Kaş Belediyesi stantlarında misafirlerimizi karşılayarak Birliğimiz ve Bölgemiz hakkında bilgiler verdik. Fuar boyunca TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Firuz Bağlıkaya, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Antalya Valimiz Sayın Münir Karaloğlu, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Sayın İbrahim Acar ve Kaş Belediye Başkanımız Sayın Mutlu Ulutaş ile birlikte fuar alanındaki stantları gezerek; Ülke turizminin İngiliz pazarındaki konumu ve Birliğimizin etkinliği hakkında istişarelerde bulunduk. TÜRSAB standımızda, katalog, broşür ve haritalarımızı gelen konuklarımıza dağıtırken, İngiliz acente temsilcileri ile de bir araya geldik. İngiliz Pazarı özellikle Batı Antalya'mız için önem taşıyor. İzlenimlerimize göre İngilizlerde bölgemize oldukça ilgililer ve bölgemize gelmeye devam edecekler” dedi.

Dünya turizminin buluşma noktası olan WTM Londra Fuarı'na bu yıl 182 ülke katılıyor. 3 gün boyunca 50 binden fazla ziyaretçiyi ağırlaması beklenen WTM Londra Uluslararası Turizm Fuarı'nda 3 milyar pound değerinde iş hacmi oluşacağı tahmin ediliyor.