TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Perçin: "Kaçak turlarla mücadele devam ediyor"

Misafirlerimizin rahat etmeleri ve herhangi bir sıkıntı yaşamamaları adına elimizden gelen her türlü çalışmayı yaptık ve yapıyoruz. Bu anlamda ciddi denetimlerimiz oldu ve halen denetimlerimiz rutin olarak devam etmekte. Yaklaşık 600'ün üzerinde faaliyet, yol ve şube denetimi gerçekleştirdik. Kaçak turlar ile ilgili mücadelemiz sürüyor" dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin TÜRSAB TV'de ‘BTK Başkanları ile Bölgenin Nabzı' adlı programın canlı yayın konuğu oldu. Perçin Batı Antalya'da gerçekleşen TÜRSAB Faaliyetleri ile bölge turizmindeki gelişmeleri izleyiciler ile paylaştı. Perçin program sonrası TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ile de bir araya geldi. Perçin, bu yıl iyi bir sezon geçiren bölgenin turizm açısından her yönden çok zengin bir bölge olduğunu dile getirerek, "Batı Antalya bölgemiz turizm adına gerek doğal, gerek tarihi gerekse de alternatif turizm adına oldukça zengin bir bölge. TÜRSAB olarak gelen misafirlerimizin rahat etmeleri ve tatillerinde her hangi bir sıkıntı yaşamamaları adına elimizden gelen her türlü çalışmayı yaptık ve yapıyoruz. Bu anlamda Ciddi denetimlerimiz oldu ve halen denetimlerimiz rutin olarak devam etmekte. Yaklaşık 600'ün üzerinde faaliyet, yol ve şube denetimi gerçekleştirdik. Kaçak turlar ile ilgili mücadelemiz sürüyor” dedi.

"World Travel Market turizm Fuarına katılım sağlayacağız"

Batı Antalya olarak Kemer'den Kalkan Bölgesine olan alandaki yatak kapasiteleri ve tercih edilen ülkeleri de sayısal veriler ile açıklayan Perçin, “Özellikle Rusların yüzde 90'larda tercihi olan Kemer'de 120 bin yatak kapasitesi var. Kaş, Kalkan ve Patara Bölgelerinde de 15 bin yatağa sahibiz. Kemer'de 21 tane tatil köyü, 26 tane beş yıldızlı otel, 32 tane 4 yıldız, 20 tane de diğer turistik tesisleri sayabiliriz. Bu arada Kaş ve Kalkan bölgelerinde de binin üzerinde villa kiralaması yapılmakta. Özellikle İngiliz turistler villa kiralamaya çok büyük rağbet gösteriyor ve buraları tercih ediyor. Bu konuda daha geniş tanıtımlar yapmak adına İngilitere'nin başkenti Londra'da 4-6 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan World Travel Market turizm Fuarına da katılım sağlayacağız” ifadelerinde bulundu.

"Sahip olduğumuz ören yerleri ile şanslı bir bölgede yer alıyoruz"

Perçin, bölgelerinde yer alan ören yerleri ile ilgili de şanslı bir bölgede yer aldıklarını da belirterek, "Dünya mirası olan ören yerlerine sahibiz. Özellikle Demre'de bulunan St. Nicolas Kilisesi, Phaselis Antik Kenti, Olympos Antik Kenti, Myra Antik Kenti, Likya Uygarlıklar Müzesi, Patara, Xhantos gibi oldukça ilgi çeken tarihi zenginliklere sahibiz. Bu yıl, St. Nicolas Kilisesi, Myra Antik Kenti ve Phaselis gibi ören yerlerinin her birisinin 500 bin civarında ziyaretçi ağırlamasını bekliyoruz. Bu sayılar yeterli mi derseniz, kesinlikle yetersiz. Bu konuda da bölge adına tanıtıma gereken önemi ve desteği veriyoruz ve bundan sonra da vermeye de devam edeceğiz” diye konuştu.

Firuz Bağlıkaya ile bir araya geldi

Program sonrası TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ile de bir araya gelen Rıza Perçin, bölgelerine gösterdikleri ilgi için Başkan Bağlıkaya'ya teşekkürlerini sundu. Başkan Bağlıkaya'nın başarılı çalışmalarını takdir ettiklerini dile getiren Perçin, "Bölgemizde acentelerimize verdiğimiz hizmette bizlerin her zaman yanında olan Başkanımız Firuz Bağlıkaya'ya teşekkürlerimizi iletiyorum. Bizlerin her zaman yanında. Kendilerine kolaylıklar diliyorum” dedi.

Bağlıkaya da TÜRSAB'da değişimin ve gelişimin devam ettiğini belirterek, tüm acentelere selamlarını yolladı. Başkan Bağlıkaya, Türkiye'yi dolaştıklarını ve yaptıkları ve yapacakları çalışmaları TÜRSAB üyeleri ile paylaştıklarını ve kısa bir süre sonra da Batı Antalya'da acentacı dostlar ile bir araya geleceklerini söyledi ve Perçin'e teşekkürlerini sundu.