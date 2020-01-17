TÜRSAB Batın Antalya Başkan Perçin: "Hollanda fuarında Türkiye konuşuluyor"

TÜRSAB Batı Antalya Başkanlığı, bu yıl 50'inci kez kapılarını açan Avrupa'nın en büyük turizm fuarları arasında yer alan Vakantiebeurs Utrecht Turizm Fuarına katıldı. Hollandalıların yoğun bir şekilde ilgi gösterdiği fuara katılan TÜRSAB Batı Antalya Başkanı Rıza Perçin, bölgenin tanıtımını yaparak çok sayıda misafire bölgeleri hakkında bilgiler verip kendilerini davet ettiklerini söyledi. Başkan Perçin yaptığı açıklamasında, “Hollanda'da bu yıl 50'ncisi düzenlenen ve 19 Ocak'a kadar devam edecek olan Vakantiebeurs Utrecht Turizm Fuarında ülkemiz yaklaşık 628 metrekarelik stantla en büyük katılımcı oldu. TÜRSAB olarak fuarda yerimizi aldık. Hollandaların yoğun ilgi gösterdiği fuarda TÜRSAB standımızda misafirlerimizi karşılayarak, Birliğimiz ve Bölgemiz hakkında bilgiler verdik. Fuar boyunca fuar alanındaki stantları gezerek ülke turizmimizin Hollanda pazarındaki konumu ve Birliğimizin etkinliği hakkında istişarelerde bulunduk” dedi.

Perçin, bu yıl erken rezervasyonların oldukça yoğun bir şekilde gelmeye devam ettiğini ve bunun da oldukça sevindirici olduğuna dikkat çekerek, "Fuarda ülkemize büyük ilgi var. Bir dönemler çok konuşulan İspanya, Yunanistan gibi ülkeler artık Türkiye'den sonra konuşuluyor. Hollandalılar Batı Akdeniz'imizi çok iyi tanıyorlar ve iyi biliyorlar. Hollanda Pazarı, bölgemiz için önem taşıyor. Bu yıl da her yıl olduğu gibi Hollandalı misafirlerimiz tatillerini bizler ile birlikte geçirecekler" diye konuştu.