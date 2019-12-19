TÜRSAB Bölge Başkanı Perçin: "Gözlem Evi turizme açılmalı"

TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin, "Burada turizme farklı bir destinasyon katmak için Saklıkent'te yer alan 2001 yılında ilk ışığını alan ve devam eden TÜBİTAK Gözlem Evini daha çok turist ile buluşturmak istiyoruz. Niye buraya 600 bin insan gelmesin. Eğer TÜBİTAK Gözlem Evi turizme açılırsa Saklıkent'e ve Toroslarımıza büyük bir farkındalık sağlar" dedi.

Başkan Perçin, Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında, kamu kurum ve kuruluş ve STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen 3. Saklıkent Koordinasyon Toplantısına katıldı. Bölgede Beydağları Saklıkent Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Emin Altıner'in yoğun bir çalışma içinde olduğunu söyleyen Başkan Perçin, Saklıkent'in daha çok tanınması ve ilgi gösterilmesi adına üzerİlerine düşecek ne varsa yapacaklarını ve koordineli şekilde çalışacaklarını ifade etti. Perçin, "Saklıkent, bölgemiz ve ülkemiz adına, kış turizmi için alternatif turizm adına büyük değerlerden bir tanesi. Biz bu değeri iyi biliyoruz. Hep söylenir ya, sabah denize girelim, bir saat sonra kayak yapalım diye. İşte Saklıkent böyle bir yer. Ben sabah erken saatlerde kalktım denize girdim ve bir saat sonra da Saklıkent'e gelerek karla buluştum. TÜRSAB adına Saklıkent'in daha çok tanınması ve ilgi gösterilmesi için üzerimize düşen ne varsa yapacağız ve değerli büyüğümüz Beydağları Saklıkent Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Emin Altıner ile de koordineli bir şekilde çalışacağız, bölgeye katkı koyacağız” ifadelerinde bulundu.