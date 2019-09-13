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TÜRSAB, Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç ile turizmi konuştu

TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin, "Rus ve Ukraynalı misafirlerimiz olmak üzere, Alman, İngiliz ve Orta Avrupa ülkelerinden bölgemizi tercih eden misafirlerimizi burada ağırlamaya devam ediyoruz.

TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin, "Rus ve Ukraynalı misafirlerimiz olmak üzere, Alman, İngiliz ve Orta Avrupa ülkelerinden bölgemizi tercih eden misafirlerimizi burada ağırlamaya devam ediyoruz. Kemer, Batı Antalyamızın en özel ve turizmin başladığı destinasyonlarımızdan bir tanesi” dedi.


TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin ve Yönetim Kurulu üyeleri Kemer'in yeni kaymakamı Murtaza Dayanç'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Kaymakam Dayanç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini sundu. Yeni göreve gelmesi sebebi ile bölgeyi tanımaya devam ettiğini dile getiren Kaymakam Dayanç, TÜRSAB heyetinin verdiği bilgilerden yararlanacağını söyledi.


TÜRSAB Batı Antalya Bölgesi Başkanlığı olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Rıza Perçin, “Kemer'den Fethiye'ye uzanan bölgede, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği üyelerimiz ile birlikte turizmin gelişmesi adına yoğun bir tempo çalışıyoruz. Bu yıl oldukça yoğun bir sezon geçiriyoruz. Okulların açılması ile yerli misafirlerimizin az da olsa bölgemizden ayrılmasına rağmen, başta Rus ve Ukraynalı misafirlerimiz olmak üzere, Alman, İngiliz ve Orta Avrupa ülkelerinden bölgemizi tercih eden misafirlerimizi burada ağırlamaya devam ediyoruz. Kemer, Batı Antalyamızın en özel ve turizmin başladığı destinasyonlarımızdan bir tanesi” dedi.

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