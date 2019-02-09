TÜRSAB'dan İzmir'e tanıtım gezisi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Batı Antalya Bölge Başkanlığı, İzmir'de tanıtım gezilerine katıldı.

Kemer'den Fethiye'ye uzanan bölgede yer alan TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanlığı, İzmir'de tanıtım gezilerine katıldı. İzmir BTK'nın ev sahipliğince gerçekleşen gezilerin ilk gününde Çeşme, Alaçatı ve Urla bölgeleri gezildi. Gezide TÜRSAB acente temsilcileri bölgeleri daha yakından tanıma fırsatı buldu. İzmir tanıtım gezilerinde Batı Antalya Bölge Başkanlığının yanı sıra, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz ve Batı Karadeniz BTK'ları da yeraldı.

TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin, “Antalya'dan Batı Antalya Bölgesi olarak yaklaşık 80'e yakın acente ile İzmir'e geldik. Arkadaşlarımız ile birlikte buradayız. Bu geziden acenteci dostlarımız oldukça mutlu. İzmir bölgesinde turizm noktasında değerli olan bölgeleri yakından tanıyoruz. TÜRSAB Başkanımız Firuz Bağlıkaya'da İzmir'de bizlerle olacak ve gala gecesine katılımları olacak” dedi.

Öte yandan Acenteciler Gezi programları sonrası gala gecesinde bir araya gelecekler.