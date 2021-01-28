Turunç masada memnuniyet oranı yüzde 84

Muratpaşa Belediyesi'nin 6'ncı yılını geride bırakan halkla ilişkiler, iletişim ve yönetişim projesi Turunç Masa, 2020'de, 156 bin 440 başvuru alırken sağladığı memnuniyet oranı yüzde 84.2 olarak gerçekleşti.

Muratpaşa Belediyesi'nin 17 Kasım 2014'te hizmete aldığı halkla ilişkiler, iletişim ve yönetişim projesi Turunç Masa, 2020'de 156 bin 440 başvuru kaydı aldı. Başvurulardan 153 bin 464'ü sonuçlandırılırken Turunç Masa Koordinasyon Merkezi üzerinden yapılan görüşmeler sonucunda memnuniyet oranı yüzde 84.2 olarak ölçüldü.

“Çağrı merkezi birinci sırada”

Çağrı merkezi, gezici ekipler, sosyal medya, web gibi araçlar üzerinden ilçenin nabzını tutan, ilçe sakinlerinin istek, öneri ve şikayetlerini alarak Muratpaşalıların belediye yönetimine katılmalarını sağlayan Turunç Masa'ya, 2020'de, en çok 444 80 07 numaralı Çağrı Merkezi üzerinden ulaşıldı. 7 gün 24 saat çalışan Çağrı Merkezi, yıl içinde 121 bin 655 başvuru kaydı oluşturdu. Turunç Masa başvuru kayıtlarının yüzde 77.7'si Çağrı Merkezinde oluşturulurken başvuruların yüzde 17.7'si CİMER, web, dilekçe, sosyal medya kanallarından yüzde 4.4'ü ise belediye fuayesinde bulunan başvuru masasından alındı.

“Pandemi döneminde en çok başvuru”

Muratpaşa Belediyesi, 2020'de Covid-19 pandemisiyle çok boyutlu bir mücadeleyi sürdürürken bu dönemde en çok başvuruyu yemek ve gıda yardımı başlığında aldı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne yardım talebiyle 11 bin 973 başvuru yapıldı. Pandemi döneminde yeni bir ambulansla araç filosu güçlendirilen evde bakım hizmetleri birimine 5 bin 842 başvuru oldu. Hasta nakli için de 2 bin 518 başvuru yapıldı.

“Turunç masa cepte”

Belediye Başkanı Ümit Uysal, 2015 yılında 61 bin 772 olan Turunç Masa başvuru sayısının 2016'de 111 bin 757'ye çıkarken devam eden yılarda başvuru sayısının 150 bin bandında yükseldiğini söyledi. Başkan Uysal, 6 yıllık genel memnuniyet ortalamasının da yüzde 87.2 olduğunu aktardı. 6 yılın sonunda, Turunç Masa'nın telefonunun sadece ilçe sakinlerinin değil Antalyalıların ve hatta yurt dışında yaşayıp Muratpaşa'da evi bulunan birçok gurbetçinin cep telefonlarına kayıtlı olduğunu belirten Başkan Uysal, şunları söyledi: “Turunç Masa, Muratpaşa Belediyesi'nin sorumlu ve hesap verebilir yönetim anlayışının bir yansımasıdır. Turunç Masa, halkın iradesine, beklentilerine ve taleplerine göre belediyeyi şekillendirmedir. Türkiye genelinde örnek alınan bir mekanizma oluşturduk. Şimdi, 'Bunu nasıl geliştirebiliriz, daha iyi hale nasıl getirebiliriz' üzerine çalışıyoruz.”