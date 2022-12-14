'Turuncu kod' ile uyarılan Manavgat'ta korkulan olmadı

Meteorolojinin 'turuncu kod' uyarısı yaptığı Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün gece başlayan ve gün boyunca devam eden yağışta, hafif su baskınları dışında olumsuzluk yaşanmadı. Öğleden sonra ise ilçede parçalı bulutlu güneşli hava hakim oldu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan Serik, Manavgat ve İbradı ilçelerine yönelik turuncu kodlu uyarı, bugün üç ilçede eğitime ara verilmesine neden oldu. Dün gece başlayan ve aralıklarla şiddetini artıran sağanak yağış özellikle Manavgat'ın batı mahallelerinde etkili olurken, alınan önlemler sayesinde korkulan olmadı. Gün boyunca devam eden yağmur, bazı ev ve iş yerlerinin zemin katlarında su baskınlarına neden oldu. Kazı çalışmalarının yapıldığı Side Antik Kenti girişindeki Sütunlu Cadde ile Tyke Tapınağı'nın bulunduğu alan da sular altında kaldı. Yağış nedeniyle Side'de az sayıda esnafın iş yerini açtığı gözlenirken, caddelerde 2-3 turist dışında kimsenin olmadığı görüldü.

Öğle saatlerinde ise ilçede parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim oldu.