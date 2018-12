Tütüncü, 80 günde 450'den fazla ev ziyareti yaptı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 80 günde 450'den fazla ev ziyareti gerçekleştirdi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Sosyal medya üzerinden yapılan çay davetlerini geri çevirmiyor. İlçede bulunan 68 mahalleden her gün onlarca çay daveti alan Başkan Tütüncü, gecenin hangi saati olursa olsun her davete icabet ederek, gönüller kazanıyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Yollar, parklar yapmanın, kocaman kocaman projeleri hayata geçirmenin ötesinde önemli olan gönüller kazanabilmek ve bu gönüllerde yer edinebilmektir. Bizi evlerine davet eden çocuk ve yaşlı demeden tüm vatandaşlarımızın kapısına gidiyor ve her gün nice gönüller kazanıyoruz. Son 80 günde 450'den fazla ev ziyareti yaptık. Bize evlerini ve gönül kapılarını sonuna kadar açan tüm hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum” dedi.