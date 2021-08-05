Tütüncü: “Akseki ve Gündoğmuş'un da yanındayız”

Manavgat'taki yangın afetinin yaralarının sarılmasına yönelik devam eden çalışmaları inceleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerine de geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nca ‘Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edilen Manavgat'ta yürütülen çalışmalarda görevlendirilen Kepez Belediyesi, bölgede yaraların sarılması için hummalı bir çalışma sürdürüyor. Kepez Belediyesi ekipleri, sağlık hizmetinden sosyal hizmetlere, veterinerlik hizmetlerinden temizliğe, çadır ve konteyner kurulumuna kadar ihtiyaç duyulan her alanda yangınzedelerin yardımına koşuyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'de gecesini gündüzüne katarak çalışan ekiplerini yalnız bırakmayarak, bölgede incelemelerde bulunuyor, afetzedelerin istek ve taleplerini yerinde dinliyor. Başkan Tütüncü, Kalemler Mahallesi'nde yangın afetinin yaralarının sarılmasına yönelik devam eden çalışmaları inceledi.

Geçmiş olsun dileklerini iletti

Bürokratlarından çalışmalar hakkında bilgi alan Tütüncü, daha sonra Akseki ilçesinde orman yangınından zarar gören Kepezbeleni ile Hocaköy mahallelerini ziyaret etti. Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan'ın da eşlik ettiği ziyarette Tütüncü, ilk olarak Hocaköy Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Tütüncü, bu ziyaretin ardından evlerinin yüzde 80'ni yanan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği Kepezbeleni Mahallesi'ne gitti. Mahalledeki 100 evin 85'nin tamamen yandığı bölgede yanan alanları gezdi. Başkan Tütüncü, Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan'dan da yangınla ilgili bilgi aldı.

“Devletimiz güçlü bir devlet “

İlçe sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Devletimiz güçlü. Devletimiz burada Yok olan evlerin yerine yenilerinin konması, içinin eşyalarının döşenmesi, kirada oturulması ve bu kira giderlerinin karşılanması konusunda devletimiz gerçekten dünyaya örnek bir çalışma yapıyor. Bu bizim için kıymetli. Yeter ki canımız sağ olsun. İnsanın içini burkan canlarımızın kayıpları, anıların yok olması” dedi. Tütüncü, bölgedeki yaraların sarılmasında Kepez Belediyesi'nin üzerine düşeni ivedilikle yapacağını da sözlerine ekledi.

Gündoğmuş'un acısını paylaştı

Akseki temaslarından sonra Başkan Tütüncü, orman yangının devam ettiği Gündoğmuş ilçesine giderek, yaşanan felaketin acısını paylaştı. Tütüncü, ziyaret ettiği Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren'e, geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Özeren'den, orman yangının söndürülmesi çalışmaları ve ilçede yangının etkilediği köylerdeki son durumla ilgili bilgi aldı. Başkan Tütüncü, Kepez Belediyesi'nin, tüm imkânları, personeli ve kalbiyle Manavgat'ta olduğu gibi Akseki ile Gündoğmuş ilçelerinin de yanında olduğunu söyledi. Başkan Tütüncü'nün Manavgat, Akseki ve Gündoğmuş ilçesi ziyaretlerine AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar da eşlik etti. Tüm ekiplerini yaraların biran önce sarılması için afet bölgesine sevk eden Kepez Belediyesi, iki otobüsünü de, olası bir tahliyede kullanılması için ilçede bekletiyor.