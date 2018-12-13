Tütüncü, Altınova'da vatandaşları dinledi

Hemşehrilerimizin gönülleri şenlenmiş. Çok mutlu oldum” dedi.

Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile geçtiğimiz hafta bölgede düzenlenen toplantıda; Altınovalılara, yeni imar hakları ve emsal artışı müjdesini vermişti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki talepler doğrultusunda Altınova bölgesinde toptan ticaret alanları ve merkezle bütünleşecek ticaret alanlarının, ticaret alanı ve toplu işyerlerine dönüştürülmesi ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırladı.

Altınova'ya emsal bonusu

Plan değişikliği ile Altınova'nın imar planları tamamlanan kuzey ve güney kısımlarındaki, ‘toptan ticaret alanı ve merkezle bütünleşecek ticaret alanları', ‘toplu işyerleri ve ticaret alanına dönüştürüldü. Ticaret ve toplu işyerleri alanlarında minimum parsel büyüklüğü 2 bin metrekare olacak. Bu alanların emsali, 0.60'dan 0.80'e çıkarıldı. Yeni planda ticaret ve toplu işyerleri alanlarında emsal, 2 bin-10 bin metrekare arası parsellerde 0.80, 10 bin-20 bin metrekare parsellerde 1.00, 20 bin metrekare ve üzeri parsellerde ise 1.20 oldu.

İmar planı değişikliği ile konut parsellerinin 0.60 olan emsali de 0.80 çıkarıldı.

Tütüncü: “Altınova'nın gönlü şenlenmiş”

Başkan Hakan Tütüncü, yeni imar hakları müjdesinin verildiği toplantının ardından bölgede ev ziyaretlerinde bulundu. Tütüncü, gittiği evlerde Altınovalıların, emsal artışı dolayısıyla yaşadıkları sevinci gördüğünü söyledi.

Tütüncü, “Altınova'ya sözümüz vardı. Çalıştık ve çok müjdeler verdik. Yeni emsaller ve ilave imar hakları Altınovalıları sevince boğdu. Altınova için geçen hafta verdiğimiz imar müjdelerinin ortaya çıkardığı büyük sevinç tarifsiz. Hemşehrilerimizin gönülleri şenlenmiş. Çok mutlu oldum. Gezdiğimiz evlerde geçtiğimiz hafta Altınova ile ilgili verdiğimiz imar müjdelerinin meydana getirdiği sevinci görmek ayrı mutluluk vesilesi. Altınova'nın imar planını biz, tamamladık. Yeni emsal haklarıyla Altınova'yı çok daha değerli kıldık. Altınova'da güzel ticaret merkezleri, konutlar yükselecek. Hem çocuklar hem büyükler çok daha güzel ortamlarda yaşayacaklar.”

Bölge sakinleri de yeni imar haklarından dolayı Başkan Hakan Tütüncü'ye ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e teşekkür etti.

Altınova bölgesinde toptan ticaret alanları ve merkezle bütünleşecek ticaret alanlarının, ticaret alanı ve toplu işyerlerine dönüştürülmesi ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin geçtiğimiz Salı günü gerçekleştirilen toplantısında gündeme alınarak, görüşüldü.

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