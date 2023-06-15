Tütüncü: “Antalya'nın en büyük kütüphanesini açıyoruz”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti. Başkan Tütüncü, okulu gezdi, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti. Okulun konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelen Başkan Tütüncü, imam hatip okullarından belediye başkanlığına uzanan hayat yolculuğunu anlattı, öğrencilerin sorularını cevapladı. İmam Hatip Okulları öğrencileriyle her buluşmada kendi gençlik hatıralarını hatırladığını belirten Başkan Tütüncü, “Her seferinde o masum yılların güzelliğini yaşıyorum. Geçmişle bugünü kıyasladığımızda, sizlerin bugünkü imkanlarına baktığımızda ne kadar şanslı olduğunuzu görüyorum. Buda bize çok büyük bir mutluluk veriyor. Sizlerde bu okullardan mezun olduğunuzda, hayatın içerisinde olduğunuzda İmam Hatip Okullarına değer katacak adımlar atacaksınız. Okulumuzun öğrencilerine hayat yolculuklarında başarılar diliyorum“ dedi. Konuşmasının ardından Başkan Tütüncü'ye, okul öğrencileri tarafından Antalya Spor ve adının yazılı olduğu forma hediye edildi.

“Antalya'nın en büyük kütüphanesini açıyoruz”

Konferans salonundaki buluşmanın ardından Başkan Tütüncü, okulu gezdi. Bir öğretmenin okuma alanı yapmayı düşündükleri yeri göstermesi üzerine Başkan Tütüncü, “Çok güzel düşünülmüş” diyerek okul yönetimini kutladı. Başkan Tütüncü, “Okuma alanının planlamasını, masa, sandalye gibi tüm ihtiyaçlarını ben size hediye etmek istiyorum“ dedi. Okumanın önemine değinen ve Antalya'nın her köşesine kütüphaneler açtıklarına değinen Başkan Tütüncü, Antalya'nın en büyük kütüphanesini Kepez'de açacaklarını bildirdi. Başkan Tütüncü, “Aynı anda 2 bin 500 kişinin çalışabileceği, 1 milyon kitap kapasiteli ve 9 bin metre kare kapalı alana sahip kütüphaneyi sizlere armağan edeceğiz” diye konuştu. Başkan Tütüncü, okul bahçesinde okçuluk sporuyla ilgilenen öğrencilerin atışlarını izledi. Öğrencilerle beraber ok attı.