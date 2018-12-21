Tütüncü: “Başarımızın arkasında genç fikirler var"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Döşemealtı Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Gençlik buluşması kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Başkan Hakan Tütüncü, okulun konferans salonunda öğrencilerle sohbet etti ve sorularını cevaplandırdı. Tütüncü, “Liselere gidiyoruz, gençlerle sohbet ediyoruz. Bu kapsamda da bu okula davet edildim. Gençlerin düşüncüleri, fikirleri benim için kıymetlidir. Gençler her şey ile ilgili düşüncelerini bize aktarabilir” dedi.

“Bize sunulmayan imkanları gençlere sunuyoruz”

Öğrencilik yıllarında şehri yönetenlere fikirlerini anlatamadıklarını aktaran Tütüncü, “Öğrencilik yıllarımızda ülkeyle, şehirle ilgili görüşlerimiz önemsensin, kıymet görsün isterdik. Şehirle ve ülkeyle ilgili düşüncelerimizi, şehri yönetenlere anlatmak istediğimizde, bizi anlayan birilerini aradığımızda bu yöneticileri bulmak mümkün olmuyordu. Şehrin belediye başkanıyla konuşmak, şehri idare edenlerle bir araya gelmek; hayalini kuramayacağımız şeylerdi. Ama şimdi biz belediye başkanlığımızda öğrencilik yıllarımızda bize sunulmayan imkânları gençlerimize sunalım istiyoruz. O sebeple kapımız da, gönlümüzde gençlere açık.”

“Gençlerin fikirlerini Kepez için ürüne dönüştürüyoruz”

“Gençlerle aramıza hiçbir mesafe koymadık, koymayacağız” diyen Tütüncü, “Çünkü gençlerin fikirleri önemli; akıllı idareciler, genç fikirlerle beslenmesini bilen idarecilerdir. Gençlerin dünyasıyla idarenin arasında farklı bir diyalog kapısını açık tutmasını bilen yönetici akıllıdır. Neden? Çünkü her gün yapılanan bir dünya var. Gençlerin fikirleri taze fikirler. Yeni dünyanın fikirleri, daha modern fikirler. Bu iki fikri, tecrübeyle harmanlayarak ortaya bir ürün ortaya koymak önemli. Bundan dolayı gençlerle bir araya gelmekten, genç fikirle beslenmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bugün idare olarak ortaya koyduğumuz pek çok başarı varsa emin olun bu başarıların arkasında genç fikirler var. Genç fikirleri, tecrübeyle harmanlayarak şehir için bir ürüne dönüştürdük. Gençlere önem veriyoruz. Gençlerin fikirleri bizim için çok değerli ve gençlerle bir araya geldiğimiz ortamlarda da konuşup gitmek yerine onlarla karşılıklı sohbet etmeyi çok önemli bir yöntem olarak kabul ediyoruz.”

Gençlik Buluşmasına Döşemealtı İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdem Kaya da katıldı.