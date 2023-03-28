Tütüncü basketbolcuları ağırladı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya şampiyonu olarak bir üst elemelere katılacak basketbol takımlarını belediye meclis salonunda ağırladı. Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün U16 ve U18 Kız Basketbol Takımları, U18 Erkek Takımı Türkiye Şampiyonluğu eleme müsabakalarına katılacakken Kepez Dokuma Spor Kulübü Büyük Erkekler Takımı 2 Nisan'da başlayacak lige hazırlanıyor. Kulüp Başkanı Hakan Çatal, Basketbol Koordinatörü Besim Güvenç ve koçlar ile birlikte şampiyona yolculuğu öncesinde Başkan Tütüncü'yü ziyaret eden U18 erkek ve kız takımları, desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

“Şampiyonaya gitmek katı kuralımız”

Antalya'da geleceğin takımlarını kurduklarını belirterek söze başlayan Başkan Çatal, oyuncularından çok başarı beklediklerini söyledi. Altyapı takımlarında Türkiye şampiyonasına gidebilmenin katı kuralı olduğuna değinen Çatal, belediyenin sağladığı imkanlar için teşekkür etti. Birlikte başarı için çalışan takım sporlarını ayrı bir yere koyduğunu belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kendi altyapıları ağırlıklı takımların başarılarını da özelikle takdir ettiğini ifade etti.

“Azmedenler başarır”

Oyunculara seslenen Başkan Tütüncü, hayatta erken yaşta ciddi adımlar atılması gerektiği nasihati verdi. İş disipliniyle çok çalışarak mutlaka başarı geleceğinin altını çizen Tütüncü, kendisinin 29 yaşındayken Türkiye'nin en genç başkanı olduğunu hatırlattı. Bu hedefini 7 yaşında koyduğunu belirten Tütüncü, “Bu çocuktan başkan mı olur?' demişlerdi. Başarılar arka arkaya gelince dikkati çektik. Ben hedeflerimi çok erken yaşta koymuştum. Hedefleri önce zihninizde hayata başlatırsanız çalışır, gayret ederseniz ve olur. Kendinize sanal ortam kurup çeşitli bahanelerle azim göstermeden yaşarsanız, bir süre mutlu olursunuz. Ama rota çizecek çalışma ortaya koyar ve hayalinizin peşinden koşarsanız, bu sizi çok daha mutlu eder. Azmedenler eninde sonunda başarır. Emeğinizin karşılığını aldığınızda mutluluk duyarsınız” diye konuştu.