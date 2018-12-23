Tütüncü: “Biz her zaman yanınızdayız”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Baraj Mahallesi'ndeki Kuba Camii Kur'an Kursu Yaptırma Yaşatma Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin cami temel atma törenine katıldı.

Kepez Müftüsü Mustafa Şimşek, dernek yönetimi, muhtarlar ve cemaatin katıldığı törende Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün butona basması ile caminin ilk temeli atıldı. Caminin yapımı için gerekli mülkiyet ve imar gibi çalışmalar başta olmak üzere gerekli gayretleri gösterdiklerini belirten Tütüncü, “Bu cami kısa zamanda el birliğiyle tamamladığımız bir ibadethane olacak. Biz sadece inşaat süresinde değil, açıldığında da cemaatimizin yanındayız. İnşallah camiyi el birliğiyle yükselteceğiz. Tamamlanınca, ilçemizdeki diğer 200 camide yaptığımız gibi, onarımı, bakımı, temizliği gibi destekleri de sunacağız” diye konuştu.