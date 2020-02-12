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Tütüncü Çakırlar esnafının sorunlarını dinledi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Çakırlar piknik ve mesire alanını ziyaret etti.

Başkan Tütüncü, esnaf ziyareti öncesinde Çakırlar Piknik ve Mesire Alanı Kooperatif Başkanı Kezban Kan ve bölge esnafı ile birlikte sabah kahvaltısında bir araya geldi. Kooperatif Başkanı Kezban Kan'dan esnafın talep ve sorunlarını dinleyen Başkan Tütüncü, daha sonra da bölgedeki kahvaltı işletmelerini ve pazar tezgahlarını ziyaret etti. Çakırlar esnafının sorunlarını dinlediklerini belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, esnafın halinden anlayan bir belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını ve her zaman esnafın yanında olduklarını bildirdi.



Kadın esnafların güç birliği


Çakırlar esnafının taleplerinin gerekli mercilere aktarılacağını ve bu taleplerin de yakın takipçisi olacağını belirten Başkan Tütüncü, “Çakırlar esnafımızla, hemşehrilerimizle gönül gönüle, sevgi dolu bir gün geçirdik. Hayatın her anını paylaşmak büyük mutluluk. Bizi sevinçle bağrına basan dostlarımıza çok teşekkür ederiz.” dedi. Çakırlar'daki kadın esnafların kooperatif kurarak güçlerini birleştirdiğine de değinen Başkan Tütüncü, “Onlar ürettikleri lezzetlerle şehrimizi, güler yüzleriyle ve tertemiz kalpleriyle gönüllerimizi güzelleştiriyor, ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Birde kooperatif kurarak güçlerini birleştirmişler. Onları gönülden kutluyorum. Kadın elinin değdiği her yer cennetten bir köşe oluyor. “ diye konuştu.

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