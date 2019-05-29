Tütüncü çiftinden komşularına iftar

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve eşi Dr. Ayşe Tütüncü, Yeşiltepe Mahallesi'nde oturdukları apartmandaki ve çevre binalardaki komşularına iftar yemeği verdi. İftar yemeğine Tütüncü çiftinin aileleri ile 200'e yakın komşusu katıldı. Tütüncü çifti, oturdukları apartmanın bahçesinde verdikleri iftar yemeğinde, masaları gezerek, komşularına hayırlı ramazan dileklerinde bulundu. Başkan Tütüncü, iftarda yaptığı konuşmada, "Ramazanlar, birlikte, beraber olunca anlam kazanıyor. Ramazanlar, birlikte güzel bir sofrayı ve temiz bir lokmayı paylaşınca güzel oluyor. Mümkün olduğunca da ay boyunca iftar sofralarımızı, ilçemizin dört bir tarafında mahallerimizde kuruyoruz. İftarımızı da o sofralarda hemşehrilerimizle birlikte paylaşıyoruz. Bugün de hem apartmanımız da hem de çevredeki apartmanlardaki komşularımızla güzel bir vakti paylaşalım istedik" ifadelerinde bulundu.

"Gönül kapılarını çaldık"

“Bugün de iftar soframızı komşularımız şenlendirdi” diyerek sözlerine devam eden Tütüncü, “Birbirimize gönül kapılarımızı açtıkça, birbirimizin gönül kapılarını çaldıkça Ramazan ayının ne kadar büyük bir toplumsal mana ifade ettiğini hep birilikte görüyoruz. Komşularımızla iftar sofrasını paylaşmak bana ve eşime büyük bir mutluluk verdi. Davetimize icabet eden komşularımıza şükran borçluyum. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Kardeşliğimiz her vesile ile yücelsin" dedi.

Tütüncü, iftarın ardından komşularıyla günün anısına fotoğraf çekildi.