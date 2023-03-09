Tütüncü, depremden etkilenen illerin hemşehri dernekleriyle buluştu

Depremden etkilenen illerin Antalya'daki hemşehri dernekleriyle buluşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Yaşadığımız felaket büyük bir felaket. Yüreğimiz çok yanıyor. Bu zor günleri birlik ve beraberlik içinde dayanışma duygularımızla aşacağız. Depremin izlerini birlikte sileceğiz” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, depremden etkilenen illerin Antalya'daki hemşehri dernekleri ile bir araya geldi. Başkan Tütüncü, Doğu ve Güneydoğu İş İnsanları Derneği, Kahramanmaraşlılar, Elazığlılar, Hataylılar, Gaziantepliler, Malatyalılar, Kilis, Adıyamanlılar, Şanlıurfalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Diyarbakır Vakfı ile Anadolu Dernekleri Federasyonunu ziyaret etti. Derneklerin başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle buluşan Başkan Tütüncü, geçmiş olsun dileklerini iletti. Kahramanmaraş merkezli 11 ilin etkilediği deprem felaketi ile 85 milyon vatan evladının hepsinin gönlüne bir ateş düştüğünü belirten Başkan Tütüncü, “Türkiye'nin yaralarını sarma anlamında bütün vatandaşlarımız, Antalya'daki bütün hemşehrilerimiz bütün imkanlarıyla depremzede kardeşlerimizin yanında Yaraların sarılması konusunda da olağan üstü bir gayret ortaya koyuyorlar. Kepez Belediyesi olarak, bizde depremin ilk anından itibaren bölgedeki sorunları ortadan kaldırtmak ve çözümün bir parçası olmak için çok öneli girişimlerde bulunduk. 224 tır insani yardımın bölgeye gönderilmesi, 8 sahra mutfağımızda günde 30 bin yemeğin depremzede kardeşlerimize servis edilmesi, yine aynı şekilde Antalya'ya gelen yaklaşık 39 bin depremzede vatandaşımıza insani yardım yapılması konusunda çok büyük bir fonksiyon ifa ettik. Aynı zamanda arama kurtarma ekiplerimizde arama kurtarma çalışmalarına bölgede destek verdiler. Enkaz altında kalan birçok kardeşimizi sağ olarak çıkardılar” dedi.

"Depremin izlerini birlikte sileceğiz"

Kepez Belediyesi ekiplerinin imar ihya çalışmaları için bölgede olduğunu da belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Şehirlerin ayağa kaldırılması anlamında çok önemli çalışmaları ortaya koyuyorlar. Aynı zamanda bölgedeki ve burada misafir ettiğimiz depremzede kardeşlerimize de depremin izlerini üzerlerinden atabilecekleri çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bunlar belediye olarak bizim ekiplerimizin, belediye meclis üyelerimizin, bürokrat arkadaşlarımızın, çalışanlarımızın ortak iradeleriyle sahaya yansıttığımız çalışmalardı. Hem bu çalışmaları konuşmak, hem de deprem boyunca omuz omuza çalıştığımız Antalya'daki hemşehri derneklerimizle bir araya gelelim istedik. Onları ziyaret ettik, deprem bölgesindeki şehirlerimizin hemşehri derneklerini kapsayan ziyaretlerimiz bugün olduğu gibi yarında devam edecek. Onlarla birlikte daha neler yapabiliriz, depremin izlerini silmek, özellikle psikososyal destekler konusunda nasıl müşterek adımlar atabilirizi konuştuğumuz ve deprem sonrası yapmış olduğumuz çalışmaları paylaştığımız ziyaretler gerçekleştirdik. Biz çıktığımız yolda, yürüdüğümüz yolda, sivil toplumla birlikte olmayı, beraber olmayı, onlarla beraber yol yürümeyi şiar edinmiş bir belediyeyiz. Bugün ziyaretlerimiz çok anlamlıydı. Depremde yapmış olduğumuz işbirliğinden dolayı karşılıklı birbirimizden memnuniyetimiz ayrıca sevindirici bir durumdu. Yaşadığımız felaket büyük bir felaket. Yüreğimiz çok yanıyor. Bütün vatandaşlarımızın bölgeye yönelik yapmak istedikleri destekler var. Yardımlaşma adına ortaya konulan bir dayanışma var. Bu son derece güzel... Bu güzellikler depremin acılarını yüreğimizde bir nebze olsun hafifletiyor. Depremin ilk gününden itibaren gün birlik olma günü dedik. Bu birlik ve beraberlik anlayışımız ruhumuzu sahaya daha iyi yansıtmak için bu dernek ziyaretlerinin çok anlamlı olduğunu düşünüyorum” dedi.

"Devlet, millet el ele"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Çelebi Mehmet Camiinde Cuma günü ikindi namazından sonra depremde kaybedilen vatandaşlar için Mevlid-i Şerif okutulacağını da sözlerine ekledi. “Devlet millet el ele Nice aydınlık yarınlara, nice aydınlık güzel günlere ” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Tütüncü, “Bizi bağrına basan dernek yöneticilerine, üyelerine teşekkür ediyorum. Türkiye nice zor zamanlardan geçti. O zor zamanları başarıyla geçmiş bir millet olarak hakikati biliyorum. Zorluklar el ele vererek, gönül gönüle vererek aşılıyor. Bu zor günleri de birlikte aşacağız. Ülkemize tekrar geçmiş olsun. Hayatlarını kaybeden kardeşlerimize rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Rabbim bir daha ülkemize, milletimize, devletimize bu tür afetler felaketler yaşatmasın”diye konuştu.