Tütüncü, Dünya'nın folklor renklerini ağırladı

Uluslararası Folklor Festivali için Dünya'nın ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen ekipleri, festivalin dördüncü gününde belediyenin meclis salonunda ağırladı.

Kepez Belediyesi'nin farklı kültürlerini bir araya getiren 6. Uluslararası Folklor Festivali, devam ediyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de gösterileriyle festivale renk katan ekiplerin temsilcilerini belediye meclis salonunda kabul etti. Başkan Tütüncü, Dünya'nın ve Türkiye'nin dört bir yanından 6. Uluslararası Folklor Festivali'ni renklendiren konuklara teşekkür etti. Yabancı 10, Anadolu'nun 7 noktasından gelen konukları Antalya'da misafir etmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Tütüncü, “6. Uluslararası Folklor Festivalimizin hepimiz için güzel geçmesini temenni ediyorum. Her yıl genişleyen büyüyen bir festival olduğunu ifade etmek isterim. Hepiniz dünyanın değişik ülkelerinden farklılıklar getirdiniz, Antalya'ya güzellikler getirdiniz. Teşekkür ederiz. Şehrimize getirdiğiniz bu güzellikler sebebiyle sizlere teşekkür ederim. Antalya dünyanın en güzel kentlerinden birisi Ve ben buradan güzel ve keyifli hatıralarla ayrılmanızı diliyorum. Önümüzdeki süreçte çok daha güzel ve keyifli günlerde birlikte olma imkanımız olacak. Bu heyecan bizleri mutlu ediyor. Katılımlarınız için teşekkür ederim, hoş geldiniz” dedi.

Başkan Tütüncü'nün konuşmasının ardından 10 ülke ve Anadolu'nun 7 noktasından katılan ekiplerle hatıra fotoğrafı çekimi yapıldı. Grup liderleri eşliğinde ekipler, yörelerine ait hediyeleri Başkan Tütüncü'ye takdim etti.