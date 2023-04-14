AK Parti Kepez İlçe teşkilatında 2001'den bugüne kadar görev almış kadroyla bir araya gelen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez'e emek vermiş yol arkadaşlarına teşekkür ederek, “Durmak Yok” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Kepez İlçe teşkilatında bugüne kadar görev almış kurucu üyeler, ilçe başkanları, meclis üyeleri, kadın ve gençlik kollarıyla bir araya geldi. AK Parti Kepez İlçe Teşkilatındaki buluşmada konuşan Başkan Tütüncü, bugüne kadar görev yapmış yol arkadaşlarıyla bir araya gelmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. “Kurulduğu günden bu yana AK Parti teşkilatlarında görev almış, Kepez'imize emek vermiş bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Tütüncü, “Durmak yok” dedi.

Tütüncü, AK Parti'nin seçimlere girdiği ilk dönemi işaret ederek, “O zamanlar Türkiye derin bir girdabın içerisindeydi. Ve hepimizin Recep Tayyip Erdoğan'a ihtiyacı vardı. 3 Kasım'da Recep Tayyip Erdoğan bu güzel ülkenin insanlarına öyle güzel günler yaşatmayı vaat etti ki; Ve geldiğimiz noktada geride bıraktığımız 20 yılda adım adım ülkeyi zenginleştirdi, geliştirdi, güzelleştirdi ve dünya sahnesine çıkardı. Allah ondan binlerce kez razı olsun“ diye konuştu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, her başarının karşısında duranların olduğuna değinerek, Türkiye her ayağa kalktığında, dizlerinin üzerine çöksün, derlenip toparlanamasın diye çaba sarf eden dahili ve harici düşmanlar olduğunun da altını çizdi.

14 Mayıs'ta hüsrana uğratacağız

“Bu seçim Türkiye'nin küresel aktörlere, küresel emperyalizme karşı verdiği bir savaştır” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Tütüncü, “Nasıl ki! Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları geçtiğimiz yüzyılın başında düşmanı ülkemizden uzaklaştırdıysa, Anadolu'daki kurtuluş erleri hanımefendilerle, beyefendilerle birlikte, hep birlikte el ele verip düşmanı ülkemizden uzaklaştırdıysa, işte biz bugün Türkiye üzerinde operasyon hayal eden uluslararası emperyalist güçlerin hepsini Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta hüsrana uğratacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı 14 Mayıs'ta tekrar tekrar iktidara getireceğiz“ diye konuştu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Kepez teşkilatı Antalya'nın en dinamik teşkilatıdır. Her seçimde çok önemli tecrübeler kazanmıştır. “diyerek sözlerini tamamladı. Teşkilat buluşmasına AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar da katıldı.