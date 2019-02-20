Tütüncü, esnaf ile buluştu

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Dokuma semtinde, esnafa yıl boyu bereket getirecek alışveriş festivalleri düzenleyeceklerini, DokumaPark'taki şehre sosyal hareketlilik kazandıran kültür ve sanat etkinliklerini de çeşitlendirerek artıracaklarını söyledi.

Kepez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Kepez Belediye Başkan adayı olan Hakan Tütüncü, esnaf ziyaretlerine devam etti. Başkan Tütüncü, günün ilk ziyaretinde Kültür Mahallesi'nde üniversite öğrencilerine hizmet veren işletmelerin temsilcileriyle buluştu.

Tütüncü, taleplerini dinlediği esnafla, Kültür Mahallesi'nin geleceğini ve bölgeye yapılacak olan yeni projeleri konuştu. Tütüncü, esnafın istediği şekilde üniversite öğrencilerine yönelik ticari işletmelerin yoğun şekilde bulunduğu 3805 Sokak'ı yeniden düzenleyeceklerini kaydetti.

Esnafın talebine çözüm

Başkan Hakan Tütüncü, daha sonra Dokuma bölgesindeki Tevfik Fikret Caddesinde düzenlenen toplantıda sohbet ettiği esnafın taleplerini dinledi. Esnaf, Tevfik Fikret Caddesi'nin, Namık Kemal Bulvarı ile Rasih Kaplan Caddesi arasındaki tek yönlü olan kısmının çift yönlü olarak ulaşıma açılmasını talep etti. Bu talebi Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşımla ilgili bürokratlarına ileten Tütüncü, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'den (UKOME) gerekli karar alındıktan sonra caddenin çift yönlü olarak trafiğe açılacağını belirtti.

Tütüncü, Rasih Kaplan Caddesi'nde düzenlenen toplantıda Özgürlük Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Yoğun bir katılımın olduğu toplantıda Tütüncü, mahalle sakinlerini ve bölge esnafını mutlu edecek açıklamalarda bulundu.

Dokuma'ya ek bir okul binası

Dokuma semtindeki okul ihtiyacını karşılamak için göreve geldiği günden bugüne büyük bir gayretle çalıştığına işaret eden Hakan Tütüncü, “Hayırseverlerimizin desteği ile bölgedeki Hüseyin Avni Çöllü Okulu'na, geçtiğimiz yıllarda ek bir okul binası yapılmıştı. Bu okulun yanındaki Mehmet Kemal Dedeman İlkokulu'nun yönetimi ve okul aile birliğinin de ek okul talebi vardı. Milli Eğitim Bakanlığımızla bu ek okul talebini de en kısa zamanda karşılayacağız. Bölgeye komşu Yükseliş Mahallesi'ndeki Cengiz Topel İlkokulu için ilave bir binaya ihtiyaç vardı. Belediye olarak imar ve mülkiyet sorunlarını çözerek, okulun arazisini genişlettik. Genişlettiğimiz bu araziye de hükümetimiz, yeni bir okul kazandırdı. Bu okulun inşaatı da tamamlandı. Mehmet Kemal Dedeman Okulu'na ek bina yapılmasıyla da bölgenin okul ile alakalı talep ve beklentileri karşılanmış olacak” dedi.

“Dokuma'ya bereket gelecek”

Alışveriş festivali, kültür ve sanat etkinlikleriyle Dokumayı şenlendireceklerini belirten Tütüncü, “Yeniden halkın hizmetine sunduğumuz eski Dokuma Fabrikası, yeşil alanlarıyla, müzeleriyle, kültür ve sanat etkinlikleriyle Dokuma semtine değer kazandırdı. DokumaPark'daki kültür, sanat etkinlikleri, festivaller çevredeki esnafın bereketini de artırdı. DokumaPark'taki şehre sosyal hareketlilik kazandıran kültür ve sanat etkinliklerini çeşitlendirerek artıracağız. Bu yıldan itibaren DokumaPark'ta her ay bir etkinlik olacak. Esnaf dostu bir belediye olarak Dokuma semtinde, esnafa yıl boyu bereket getirecek alışveriş festivalleri de düzenleyeceğiz. Kültür, sanat etkinlikleri, alışveriş festivaller ile Dokuma'yı şenlendireceğiz. Esnafımıza bereket getirecek etkinliklerle onların yanında olmaya devam edeceğiz. İşimizi, aşımızı ve ekmeğimizi birlikte büyüteceğiz. ”

Toplantılara AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, İlçe Kadın Kolları Başkanı Ferah Nur Ünal da katıldı.