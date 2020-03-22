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Tütüncü, ‘Evde Kal Antalya' paylaşımıyla Twitter'da TT oldu

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, korona virüsle mücadele kapsamında sosyal medya hesaplarından ‘Evde Kal Antalya’ mesajı ile yaptığı paylaşımla Twitter’da en çok konuşulanlar listesine girdi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, korona virüsle mücadele kapsamında sosyal medya hesaplarından ‘Evde Kal Antalya' mesajı ile yaptığı paylaşımla Twitter'da en çok konuşulanlar listesine girdi.


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün, eşi Dr. Ayşe Tütüncü, kızları Zeynep Hatice ve kedilerinin de bulunduğu selfie'yi ‘Evde Kal Antalya' mesajı ile paylaşımına binlerce kişi destek verdi. Kimileri evlerinden fotoğrafla, kimileri ise videolarla ‘Evde Kal Antalya' dedi. Sosyal medya hesaplarından evde okunan kitaplar, evde yapılabilecek sporlar, evde oynanabilecek oyunlar, ailece içilen kahveler ve çaylar paylaşıldı. ‘Evde Kal Antalya' fotoğraflarının yerini kısa sürede çok sayıda video paylaşımı aldı. Tütüncü'nün, korona virüsle mücadele kapsamında sosyal medya hesaplarından aile fotoğrafı ile ‘Evde Kal Antalya' mesajı ile yaptığı paylaşım Twitter'da TT oldu.

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