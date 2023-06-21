Tütüncü: “Genç fikirleri çok önemsiyoruz”

Kepez Belediyesi'nin, Dokumapark dokunuşuyla ‘Millet Bahçesine' dönüştüreceği Antalya Pil Fabrikası, ‘Öğrenci Projeleri Sergisi'ne ev sahipliği yaptı. Sergiyi gezen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, şehirde kurtarılması gereken endüstriyel mirasların şehre kazandırılması noktasında gençlerin fikirlerini çok önemsediklerini söyledi.

Antalya Bilim Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi'nin Mimarlık Bölümü tarafından MKEK Pil Fabrikası'nda ‘Öğrenci Projeleri Sergisi' düzenlendi. Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü tarafından ‘Bitirme Projesi' dersi çerçevesinde öğrencilerin yaptığı 23 proje sergilendi. Öğrenci Projeleri Sergisi'ne Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de katıldı. Başkan Tütüncü, öğrencilerin projelerini tek tek inceledi, akademik çalışmalarından dolayı da Antalya Bilim Üniversitesi'ne teşekkür etti. Gençlerin yenilikçi düşüncelerine her zaman açık olduklarını vurgulayan Başkan Tütüncü, “Şehirde kurtarılması gereken endüstriyel mirasları, şehre kazandırılması gereken noktaları gençlerle birlikte düşünmek, planlamak ve geleceğe taşımak, bu süreçlerin içerisine gençleri dahil etmek, genç fikirleri almak ayrıca güzel bir durum” dedi.

Akademiler şehre bilimsel ufuk açıyor

Şehrin endüstriyel mirası Pil Fabrikası'nın 11 yıldır peşinden koşulan bir hedef olduğuna değinen Başkan Tütüncü, “Bu hedeflerimiz çeşitli sebeplerden dolayı olamamıştı. Fabrika binalarının yıkılması, farklı bir alan olarak değerlendirilmesi söz konusuydu. Şimdi bunların hepsi geride kaldı. 17 Aralık 2022 itibariyle burası belediyemize tahsis edildi. Belediyemize tahsis edilen bu araziyi de üzerinde Dokuma benzeri bir yapılaşmayı, ihya projesini hayata geçirmek suretiyle burayı tekrar yeniden halka kazandıracağız. Pil Fabrikası, Dokuma'nın ilk haline çok benziyor. Burada kıldan ince kılıçtan keskin bir fark var. Pil Fabrikası, Dokuma'ya göre çok daha korunmuş yerler. Dokuma çok daha atıl bir yerdi. Pil Fabrikasını sizlerle birlikte hayata geçirecek olmak heyecan verici Akademinin en önemli özelliklerinden birisi şehre bilimsel bir ufuk, bir kapı açmaktır“ diye konuştu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Bilim Üniversitesi'ne akademik desteklerinden dolayı da teşekkür etti.

Projelerini çok önemli bir yerde sergiliyorlar

Antalya Bilim Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Salih Ofluoğlu da, “Arkadaşlarımız projelerini kültürel ve sosyal açıdan çok önemli bir yerde gerçekleştiriyorlar. Biliyoruz ki; bu konuda belediye olarak sizlerde çok hassas ve duyarlısınız. ‘Öğrenci Projeleri Sergisi'ne katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz “ dedi.

Konuşmaların ardından Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Bilim Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi'nin ‘Öğrenci Projeleri Sergisi'ni gezdi, projeler hakkında bilgi aldı.

Öğrenci projeleri sergisi

Antalya Bilim Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Bitirme Projesi çerçevesinde Otonomi/Heteronomi teması üzerinden Antalya Dokuma bölgesindeki MKEK Pil Fabrikası Yerleşkesi ele alındı. Öğr. Gör. Alper Gülle koordinatörlüğünde, Prof. Dr. Ayşe Sağsöz, Prof. Dr. Salih Ofluoğlu, Doç. Dr. Ayşe Esin Kuleli, Dr. Esin Bölükbaş Dayı, Öğr. Gör. Funda Ayanak Kaya yürütücülüğünde ve Ar. Gör. Serim Aygen Kiştin asistanlığında gerçekleştirildi.