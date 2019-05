Tütüncü, hasta ve yaşlıları ziyaret etti

Hemşehrilerinin sıkıntılarını paylaştıklarını ve ihtiyaçları olduğu noktada yanlarında olduklarını kaydeden Başkan Tütüncü, “Biz bugün değil. Her zaman yaşlı, hasta, engelli ve hayatını yatağa bağımlı geçirmek zorunda olan hemşehrilerimizin yanındayız. Bizim en önemli asli görevimiz, yaşamını evinde sürdürmek zorunda olan vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını, onlara bir telefon kadar yakın olduğumuzu hissettirmektir. Kepez Belediyesi olarak 10 yıllık görev sürecimizde de hep bu anlayış ile hizmetlerimizi sürdürdük ve sürdürmeye de devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

"Hizmette sınır tanımıyoruz"

Başkan Tütüncü, hastalığında sağlığında insanlar için olduğunu belirterek Kepez Belediyesi'nin evde sağlık ve bakım hizmeti ekiplerinin 7/24 vatandaşın hizmetinde olduğunu söyledi. Tütüncü, “Biz 10 yıllık hizmet sürecimizde engelli, yaşlı, yatağa bağımlı her vatandaşımızın her türlü hizmetinde yanında olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Kepez Belediyesi olarak evde sağlık ve bakım hizmeti noktasında Belediye Sağlık Merkezimiz ve bu merkezde işinin uzmanı, işini seven, her şeyden önce insanları seven personellerimiz görev yapıyor" diye konuştu.

Kepez'de Evde Sağlık ve Bakım Hizmeti'nin nasıl işlediği konusunda da bilgi veren Tütüncü, “Çağrı merkezlerimize ulaşan hastalarımızı ekiplerimiz evlerinden alıyor hastaneye götürüyor, tedavisinin ardından tekrar evlerine ulaştırıyor. Hastaneye gidemeyen yaşlılarımızı da evlerinden alıyoruz, tedavisini yaptırıyoruz. İlaçlarını da aldığımız yaşlılarımızı daha sonra evlerine bırakıyoruz. Hasta ve yaşlılarımıza hastaneye giderken Belediye Sağlık Merkezi'nde görev yapan uzman ekiplerimiz eşlik ediyor ve ulaşım tam donanımlı ambulanslarımız ile sağlanıyor. Hasta ve yaşlılarımızın bulundukları ortamında temiz olmasının sağlıkta en önemli kurul olduğunun bilincindeyiz. Bunun için de hasta ve yaşlılarımızın kişisel bakımlarını yapıyor, evlerini temizliyoruz. Evlerinin çatısından, musluğuna kadar ihtiyaç duydukları her onarım ekiplerimizce yapılıyor. Engelli taksi uygulamamız ile de engelli kardeşlerimizin her daim yanında oluyoruz” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye hasta ve yaşlı ziyaretlerinde Belediye Başkan yardımcısı Dr. Mustafa Özsoy eşlik etti.