Tütüncü: "Hemşehrilerimizi konforlu ve güvenli yollara kavuşturmak için gece gündüz çalışıyoruz"

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan 15 mahallede gerçekleştirilen 25 bin metre karelik asfaltlama çalışmalarını inceleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Hemşehrilerimizi konforlu ve güvenli yollara kavuşturmak için gece gündüz büyük bir heyecanla çalışıyoruz” dedi.

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanındaki yol ve kaldırım çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, ilçede sürdürülen tüm hizmet çalışmalarını yerinde inceledi. Duacı Mahallesi'ndeki yol yapım çalışmalarını da inceleyen Başkan Tütüncü, birçok sokakta sürdürülen asfaltlama çalışmaları hakkında bilgi aldı, ekiplere kolaylıklar diledi. İlçe sakinlerini konforlu ve güvenli yollara kavuşturmak için çalıştıklarını belirten Başkan Tütüncü, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Altınova ile Serik Caddesini birbirine bağladık. Nural Sokak artık büyük bir cadde. Gazi Mahallesi'nin her sokağını sıcak asfaltla kaplıyoruz. Turgut Özal Bulvarı yenilendi. Şehir Hastanesinin şehirle ulaşımını sağlayan yollara bir yenisini daha eklediğimiz Zeytindalı Caddesi hemşehrilerimizin hizmetine açıldı. Ekiplerimiz ilçemizi konforlu ve güvenli yollara kavuşturabilmek için gece gündüz çalışıyor. “ diye konuştu.

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Duacı Mahallesi'ndeki asfalt çalışmalarını 9135, 9134, 9115, 9117, 9121, 9114, 9111, 9110, 9107, 9108, 9109, 9119, 9125, 9133, 9131 sokakta gerçekleştirdi. Ekipler, 5 bin ton asfalt dökerek, 25 bin metre kare alanı asfaltladı.