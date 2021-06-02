Tütüncü, ilk yardım kursu dersine katıldı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Tıp Merkezi'nde kadınlar için düzenlenen ‘İlk Yardım Eğitimi' kursuna gitti. İlk yardım dersine katılan ve kursiyerlerle sohbet eden Tütüncü, “Biz, insana hizmetin merkezine hanımefendileri ve bu şehrin çocuklarını koyduk. Kadınlarımız ve çocuklarımız bizim için çok kıymetli” dedi.

Kepez Belediyesi'nin, evde meydana gelebilecek kazalara karşı düzenlediği annelere yönelik ücretsiz ‘İlk Yardım Eğitimi' kursu devam ediyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediyenin çatısı altında faaliyet gösteren AKMEK ve Kepez Kadın Koordinasyon Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen ‘Annelere İlk Yardım Eğitimi' kursunu ziyaret etti. Başkan Tütüncü'ye ziyareti sırasında Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Hudai Vural, Kepez Çamlıbel Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Ethem Çarkcı, Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Özsoy eşlik etti.

“Sertifikalı ilk yardım kursu”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Aslında biz, insana hizmetin tam da merkezine hanımefendileri ve bu şehrin çocuklarını koyduk. Kadınlar ve çocuklar bizim için çok önemli. Hayat bir anlamda onların etrafında şekilleniyor. Bu düşünceden hareketle halk eğitim işbirliği ve milli eğitim desteği ile son derece anlamlı güzel bir sertifika programını özel bir kursu, Kepez'in hanımefendileriyle buluşturduk” dedi.

“62 kişi sertifika aldı”

İlk yardım kursunun sağlık merkezi statüsünden, tıp merkezi statüsüne alınan Kepez Tıp Merkezi'nde düzenlendiğini belirten Başkan Tütüncü, “Tıp merkezimiz, tedaviye odaklandığı kadar, gündelik anlamda da önemli çalışmalar yapmaktadır. Seminerlerin yapıldığı bu ortam, Kepez'in hanımefendilerine acil yardım sertifika programı uyguluyor. Günlük hayatın çeşitli noktalarında hepimizin başına gelebilecek istenmeyen durumlarda almamız gereken pozisyonlar, yapmamız gereken ilk yardım müdahalelerinin neler olduğunu anlatan bu çalışmayı alanında son derece uzman doktorlarımız, öğretim üyesi arkadaşlarımız sürdürüyorlar. Hanımefendiler gerek ev hanımı olsunlar, gerek hayatın içerisinde farklı noktalarda olsunlar beklenmeyen bir durumda yapabilecekleri, müdahale edebilecekleri, belki de hayat kurtarabilecekleri, bilgilere ulaşıyorlar. Bugüne kadar 62 hanımefendi bu eğitimlerden geçmek suretiyle sertifikalarını aldılar. Acil durumlarda, sağlık görevlilerinin olmadığı bir ortamda ilk yardım müdahalesi gerekiyorsa, o ortamda bu eğitimlerden geçen sertifika almış bizim hanımefendilerimize görev düşüyor” diye konuştu.