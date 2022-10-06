Tütüncü, Kadın Kooperatifleri Festivali'nde yemek pişirdi

Kadın Kooperatifleri Festivali'nde girişimci kadınlara yemek pişirdi.

Kepez Belediyesi'nin Türkiye'nin üreten kadınlarını Antalya'da buluşturduğu Kadın Kooperatifleri Festivali, renkli etkinliklerle devam ediyor. 26 ilden 51 kadın kooperatifinin katıldığı Dokumapark'taki festival alanını ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, hanımlara yemek pişirdi. Başkan Tütüncü, bir tarafta makarnaları haşladı, diğer tarafta da domatesli, sarımsaklı, fesleğenli ve fesle soslu iki ayrı makarna sosunun tarifini verdi. Yemek yaparken hanımlarla da sohbet eden Başkan Tütüncü, Akdeniz'i simgeleyen fesleğen ve rokanın bu topraklar için verilen muhteşem lezzetlerden biri olduğunu ve fesleğenin de makarna soslarının vazgeçilmezi olduğunu söyledi.

Zeytin ağaçları Dokumapark'ta

İyi bir makarna yapmanın püf noktalarını da anlatan Başkan Tütüncü, “Hanımlar makarnanın suyu deniz kadar tuzlu olmalı” dedi. Tütüncü, makarna sosunda Dokumapark'ta yeniden toprakla buluşturulan zeytin ağaçlarından elde edilen zeytin yağını kullandı. Dokumapark'ta çok yaşlı zeytin ağaçlarının bulunduğuna değinen Başkan Tütüncü, “Bu zeytin ağaçları şehrin yollarından sökülerek hayatlarını sürdürsün diyerek, tekrar toprakla buluşturduğumuz ağaçlar. Bu zeytinleri hasat zamanında toplayarak, zeytinyağı yapıyoruz. Bu ağaçların içinde bin yıllık iki tane zeytin ağacı da var“ diye konuştu.